El XXIII Festival Internacional de Jazz de San Javier arranca esta noche con los reconocidos maestros del mejor country rock y country alternativo, The Jayhawks, una banda que ha desarrollado una larga y brillante trayectoria desde 1985. Liderada en sus comienzos por los vocalistas, guitarristas y compositores Gary Louris y Mark Olson, tras la marcha del segundo en 1995, Gary Louris asumió el liderazgo, posición en la que continúa hasta hoy, si bien Olson se ha reincorporado a la banda en algunos breves periodos.

Surgidos en Minneapolis a mediados de los 80, el éxito de The Jayhawks no llegó hasta el lanzamiento de su obra maestra, en 1992, Hollywood town hall. Durante las décadas siguientes, la banda grabaría una serie de álbumes muy influyentes como Tomorrow the green grass, Sound of lies, Smile, Rainy day music y recorrió el mundo innumerables veces, compartiendo escenarios con los mejores artistas, desde Bob Dylan y Tom Petty hasta Lucinda Williams o Wilco.

Después de una pausa prolongada a mediados de la década de los 2000, Louris y sus compañeros de banda desde hace mucho tiempo –el bajista Marc Perlman, el batería Tim O´Reagan y la teclista Karen Grotberg–, regresaron al estudio, lanzando el aclamado Paging Mr. Proust en 2016.

En los últimos años, The Jayhawks ha publicado dos álbumes excelentes: Back roads and abandoned motels (2018), uno de los mejores de toda la historia del grupo, y XoXo (2020).

En su primer concierto en el Festival de Jazz San Javier, los asistentes tendrán la ocasión de disfrutar las armonías vocales y las bellísimas composiciones de esta banda legendaria.