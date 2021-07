La suspensión de las vacunaciones por las tardes por el intenso calor ha pillado desprevenido a más de uno. Algún lorquino, de vacaciones en Águilas, que había acudido a la ciudad para vacunarse este miércoles contra el Covid se ha llevado la sorpresa de que el horario ha cambiado y de que solo se atenderá en este servicio por las mañanas. “Me citaron para hoy a la misma hora en que me vacuné hace dos semanas, que era a las cinco de la tarde. Me acabo de enterar de que no vacunan”, se quejaba una mujer. Afortunadamente ha podido personarse rápidamente en el Felipe VI y recibir su segunda dosis antes de que cerraran las puertas.

El concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, al conocer esta situación ha señalado que “ya lo advertimos y nos dijeron que en previsión de lo que pudiera pasar, dejarían un retén por si aparecía gente durante la tarde, aunque nos indicaron que no eran muchos los citados”. Las vacunaciones se realizarán por las mañanas para evitar las horas en que las temperaturas alcanzan máximos en el termómetro. Las instalaciones del Complejo Deportivo Felipe VI han sido acondicionadas para intentar rebajar el calor lo máximo posible.

Puertas y ventanas permanecen abiertas para crear corrientes de aire y se han colocado, según ha afirmado el concejal de Sanidad, una veintena de ventiladores de pie. En el exterior se han instalado varias carpas que permiten la espera a la sombra, aunque en la jornada de hoy no se han registrado colas. Y todo ello, a pesar de que este miércoles se llevaban a cabo dos vacunaciones distintas. Por un lado, la segunda dosis de Pfizer; y por otro, la segunda dosis de AstraZeneca para los nacidos en 1959 y 1960.