“En Cuba no hay alimentos, no hay medicamentos… El Covid está matando a la gente. Se muere en los hospitales por falta de las medicinas más básicas y el Gobierno no hace nada por impedirlo”. Así de preocupado se ha mostrado este lunes en declaraciones a LA OPINIÓN Dani Arias Cuello. “Soy cubano, pero vivo en Lorca desde hace cuatro años. Tuve que salir de mi país huyendo de la dictadura. Es como una lotería, el que logra salir vive, pero allí quedan familiares, amigos, a los que hoy queremos apoyar aunque sea en la lejanía”.

El joven hablaba mientras preparaba junto a otros compatriotas la concentración que este lunes han organizado en la Plaza de España. “Es difícil en estos momentos hasta ayudar a los que se han quedado en Cuba. Nos han cerrado la posibilidad de hacerles llegar lo más básico”, ha asegurado. Junto a él, la madre de un amigo, que hace unos días llegó desde Miami. “Es el refugio al que hemos podido llegar muchos cubanos, pero queremos volver a nuestra tierra. Queremos una Cuba libre donde vivir, solo vivir, es nuestra única aspiración”, se ha lamentado la mujer.

“No nos dejan mandar dinero, ni medicinas… Quieren hacer ver al mundo entero que allí se vive bien, pero es mentira. Si quisiéramos ahora mismo prepararíamos una colecta y podríamos enviar material, medicinas, comida, dinero, pero esa no es la solución, además de que no dejarían entrar ningún contingente de ayuda”, ha afirmado Arias Cuello. El mero hecho de manifestarse o concentrarse supone incluso la muerte en su país. “Esto está mal hecho en Cuba. Nos detendrían y lo de menos sería ir a la cárcel. Lo más probable es que desapareceríamos. No nos volverían a ver”.

Estos días siguen con preocupación todo lo que ocurre en Cuba. “No hemos dormido en toda la noche”, han relatado. La intranquilidad aumenta por momentos. “Han cortado internet para que no pueda salir información de allí, para que el mundo no se entere de que la gente se ha levantado jugándose la vida, porque la policía –vestida de civil- está persiguiendo a todo el que se manifiesta y hasta les tiran piedras. Yo no he dormido y mi madre tampoco. Ella está de visita y está viviendo todo esto con mucha preocupación”, ha explicado Michael Vargas.

La colonia cubana en la ciudad, según han señalado, supera el medio millar de personas repartidos por todo el municipio. La mayoría de ellos trabajan en las explotaciones agrícolas, pero también en la hostelería, el cuidado de niños y ancianos y en tareas de limpieza. “Hoy lo que queremos es apoyar a los que están allí, que sepan que no están solos. Yo soy de La Habana y no he podido comunicar con mi gente. No sé nada de ellos”, ha añadido Vargas.

Los cubanos en la ciudad se han manifestado, según han contado, de forma espontánea, aunque preparan una concentración más numerosa para los próximos días en la que reclamarán el apoyo de los lorquinos. Han protestado en contra de la dictadura con gritos de “Cuba libre”, “¡Patria y vida!” y “Díaz-Canel singao!”.

No ha sido el único punto de la Región en el que los cubanos se han manifestado. En la capital, sin ir más lejos, una veintena, aproximadamente, de personas originarias de la isla también salieron a la calle con la misma proclama. Fue cerca del pabellón Príncipe de Asturias.