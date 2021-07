Seis años después, la concejala popular del Ayuntamiento de Fortuna Catalina Herrero volverá a ser alcaldesa del municipio tras presentar ayer su partido una moción de censura contra la actual regidora Finabel Martínez (Ciudadanos) y su equipo de Gobierno, formado en su mayoría por ediles del PSOE y un miembro de Unidas Podemos. El PP, que pondrá en la alcaldía a Catalina Herrero, contará con el apoyo del concejal expulsado hace unos días del grupo municipal socialista, Tomás Bernal, que llevó desde 2019 las áreas de Pedanías, Urbanizaciones y Diseminados, Agricultura y Agua.

Las malas relaciones entre Bernal y sus compañeros de Gobierno, la dejación de funciones durante los últimos meses y su desacuerdo con la alcaldesa de Cs son las razones esgrimidas que llevaron al edil del PSOE a pasar a ser concejal no adscrito y expulsado de la formación socialista. El PP fue el partido más votado en las elecciones de 2015 y 2019 pero no sumó mayoría absoluta, ya que Ciudadanos optó por pactar con el PSOE de José Enrique Gil. Bernal confirma que no formará parte del próximo Gobierno municipal y que su función por lo pronto se limitará a apoyar a la candidata del PP.

Catalina Herrero ya fue alcaldesa del municipio fortunero desde 2012 hasta 2015 tras la dimisión del popular Matías Carrillo como regidor municipal tras una sentencia condenatoria, a cinco años de inhabilitación, que dictó contra él el Tribunal Supremo. De esta forma, Ciudadanos solo mantendrá las alcaldías de Aledo y a partir de ayer también sumará Cehegín. En los últimos meses, también ha perdido el municipio de Albudeite, tras pasarse su alcalde José Luis Casales al PP.

El PSOE local, que ya alertó sobre las intenciones de Bernal de negociar una moción de censura aunque este lo llegó a negar, llegó a describir de «inaguantable» la relación entre el edil no adscrito y sus excompañeros socialistas. José Enrique Gil, teniente de alcalde y portavoz socialista en el Consistorio, denunció ayer «la traición a las instituciones y a la democracia por parte del exconcejal Tomás Bernal» y señala al PP por aceptar «esta forma de corrupción política que es el transfuguismo para asaltar al poder en el Ayuntamiento de Fortuna». Gil fue alcalde entre 2015 y 2019 en Fortuna.

«Nula planificación»

La portavoz del Grupo Municipal de Fortuna, Cati Herrero, ha explicado que «ante la carencia de propuestas, la nula planificación del Gobierno municipal y la falta de liderazgo de la actual alcaldesa (con un solo escaño), Fortuna necesita que el proyecto serio, responsable y comprometido del Partido Popular sea el que tome las riendas de un consistorio que precisa, ahora más que nunca, de un equipo de Gobierno sólido y cohesionado que haga frente a la difícil situación a la que nos enfrentamos derivada de la crisis».

Herrero se refirió ayer a Bernal, «quien ha considerado, sin ningún tipo de condición previa porque no formará parte del equipo de Gobierno, que el proyecto que yo lidero es el que debe recuperar el impulso que Fortuna ha perdido en estos años».

Cs señaló por su parte «que no hay razón alguna» para llevar a cabo una moción de censura contra la alcadesa Finabel Martínez.