Jerónimo Moya Puerta, de Ciudadanos, ya es el nuevo alcalde de Cehegín. El hasta la fecha concejal de Seguridad Ciudad, Pedanías y Transparencia, ha jurado su cargo como primer edil en sustitución de Alicia del Amor. Ha sido en un pleno presencial que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cehegín y en cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad entre Partido Popular y Cs de alternancia en la Alcaldía durante esta legislatura. Jerónimo Moya ha obtenido el respaldo de 9 de los 17 concejales de la corporación municipal, los cinco ediles del PP y los cuatro de Ciudadanos. Moya, en su intervención tras ser nombrado alcalde, ha aseverado que «soy consciente de la necesidad de adoptar decisiones valientes, pero necesarias para el futuro inmediato de nuestro pueblo. Y en este sentido os digo que no seguiré inercias ni me dejaré guiar por la proximidad de las elecciones». También ha pedido unidad a todos los partidos con representación en el pleno, «Quiero que estos dos años se caractericen por el diálogo, la confrontación de ideas para mejorar y crecer como ayuntamiento y como sociedad», en este sentido ha puntualizado que «de esta forma seremos capaces de estar a la altura de lo que nos pide nuestra sociedad y nuestros vecinos».

Sobre el futuro en el municipio ha explicado que «en estos dos años, son muchos los retos pendientes, pero el criterio para abordarlos será siempre la honestidad y el sentido común. Haremos lo que nos podamos permitir con los recursos que tengamos y podamos conseguir de otras administraciones, lo que no haré será hipotecar el futuro de los cehegineros con proyectos faraónicos e innecesarios. Es hora de no mirar atrás, solucionar los problemas del pasado, y construir, pero también es hora de aprender de los errores cometidos, errores que al final tienen que pagar todos los cehegineros».

El nuevo regidor ha concluido expresando que «hoy soy el alcalde de todos los cehegineros y me voy a dejar la piel junto a mi equipo de gobierno, para que todos os sintáis orgullosos de vuestro ayuntamiento y de vuestro pueblo». Alicia del Amor, en sus palabras finales, y como alcaldesa saliente, ha expresado que «han sido dos años en los que he tenido la oportunidad de ser la alcaldesa de mi pueblo, en los que he tenido el privilegio de poder servir y ayudar a mis vecinos, gracias al trabajo y esfuerzo de cada uno de los concejales».

Pacto de la escalera

Desde las filas socialistas, su portavoz José Rafael Rocamora, ha explicado que «se consume el ‘Pacto de la escalera’, un quítate tú para que me ponga yo». Rocamora ha recordado que «fue un pacto in extremis y su renovación se ha visto dilatada ante la falta de entendimiento con el Partido Popular, tras la fallida moción de censura en la Asamblea Regional». El portavoz socialista también ha criticado que «pese a tener la mayoría absoluta no han sido capaces de aprobar el presupuesto para el año 2021».

En el salón de plenos estuvieron presentes familiares y amigos de Moya, junto a su pareja Ana Martínez Vidal, quien estuvo acompañada del diputado Juan José Molina.

Durante los próximos días tendrá lugar el traspaso de concejalías, ya que Festejos pasa a la formación Naranja, y Turismo lo llevará Alicia del Amor. En cuanto al resto de puntos del nuevo acuerdo, que será publicado en el portal de transparencia, destaca la continuidad de los proyectos ‘Cehegín Río’ y la transformación del auditorio en un centro cultural.