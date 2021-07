El Partido Popular recuperará la alcaldía de Fortuna tras una legislatura y media fuera del equipo de Gobierno municipal. La formación conservadora ha presentado una moción de censura en la mañana de este viernes en el Ayuntamiento al sumar mayoría para apartar a la actual regidora Finabel Martínez, de Ciudadanos, que ha gobernado junto al Partido Socialista y Unidas Podemos los últimos dos años. El PP, que pondrá en la alcaldía a Catalina Herrero, contará con el apoyo del concejal expulsado hace unos días del grupo municipal socialista, Tomás Bernal, que llevó desde 2019 las áreas de Pedanías, Urbanizaciones y Diseminados, Agricultura y Agua.

Las malas relaciones entre Bernal y sus compañeros de Gobierno, la dejación de funciones durante los últimos meses y su desacuerdo con la alcaldesa de Cs son las razones esgrimidas que llevaron al edil del PSOE a ser concejal no adscrito y expulsado de la formación socialista. El PP fue el partido más votado en las elecciones de 2015 y 2019 pero no sumó mayoría absoluta, ya que Ciudadanos optó por pactar con el PSOE de José Enrique Gil. Bernal confirma que no formará parte del próximo Gobierno municipal y que su función por lo pronto se limitará a apoyar a la candidata del PP.

Catalina Herrero ya fue alcaldesa del municipio fortunero desde 2012 hasta 2015 tras la dimisión del popular Matías Carrillo como regidor municipal tras una sentencia condenatoria, a cinco años de inhabilitación, que dictó contra él por el Tribunal Supremo. De esta forma, Ciudadanos solo mantendrá las alcaldías de Aledo y a partir de hoy también sumará Cehegín. En los últimos meses, también ha perdido el municipio de Albudeite, tras pasarse su alcalde José Luis Casales al PP.