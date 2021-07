“Nos sentimos impotentes y no hemos encontrado otra salida que acudir a la Fiscalía, porque las denuncias públicas no logran su propósito”. Estas declaraciones las ha hecho este lunes la concejal de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, quien ha asegurado en declaraciones a LA OPINIÓN sentirse “abatida, impotente e indignada” por la situación del Área III de Salud. La edil ha afirmado que los usuarios de este área sufren esperas “infames” para ser atendidos y que algunas de ellas “superan los 220 días”.

La formación política ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por “un posible delito de prevaricación administrativa”. La edil ha señalado que “se están retrasando diagnósticos y el tratamiento de miles de pacientes, lo que podría estar poniendo en riesgo la vida de algunos de ellos”. La denuncia, ha admitido, la realizan después de recibir constantes quejas. “Hemos desistido de las denuncias públicas, porque parecen no lograr nada y nos hemos decantado por la vía judicial. Lo hacemos en defensa de los derechos de los vecinos y por una sanidad digna”.

Entre los datos que han ofrecido está que 5.915 pacientes del Área III de Salud se están viendo afectados por el incumplimiento de los plazos legalmente establecidos. “Están incumpliendo los plazos legales para practicar intervenciones quirúrgicas, para ser visto por un especialista o para someterse a pruebas diagnósticas que pueden detectar enfermedades como el cáncer”, ha detallado Martín.

Otros 15.183 usuarios del Área III, según la edil de IU-V, tienen fecha asignada para consultas externas y pruebas técnicas tras las derivaciones a la Atención Especializada efectuadas por sus médicos de familia. “Es lo que se conoce como el ‘cierre de agendas’, una ‘estrategia política’ para que con estos pacientes no se incumplan los plazos establecidos. Como no existe fecha de petición de la consulta externa o de la realización de la prueba diagnóstica, no se inician los cómputos, por lo que estos pacientes están en el limbo”.

Los centros de salud del municipio, ha argumentado Gloria Martín, acumulan retrasos de hasta 20 días para que sus usuarios sean atendidos por su facultativo de referencia. “Por si fuera poco, han vuelto a planificar el cierre de los consultorios periféricos durante la época estival, lo que forzará a los habitantes del medio rural, fundamentalmente personas de avanzada edad, a desplazarse kilómetros para ser atendidos en centros de salud distintos a los que están adscritos”.

Y se ha quejado de las “desigualdades” existentes en materia de Sanidad. “En el Rafael Méndez, hospital de referencia del Área III de Salud, la espera media es de 220 días. Sin embargo, en Murcia Oeste (La Arrixaca) y La Vega Media (Morales Meseguer), sus usuarios apenas tienen que aguardar entre 24 y 20 días para ser atendidos en una primera cita por el especialista”.