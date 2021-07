La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, ha informado de la existencia de un libro que era desconocido prácticamente hasta ahora, y al que ya se puede tener acceso, cuyo autor es Ginés Pérez de Hita, personaje singular que vivió en la ciudad desde 1560 hasta 1580.

La concejala de Cultura ha explicado que "entre todos los manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional, hay uno, en concreto, que tiene mucha relación con la ciudad de Lorca, no por lo que cuenta, sino por su autor, Ginés Pérez de Hita quien escribió la primera historia de la misma en verso: Libro de la población y hazañas de la muy nobilísima y leal ciudad de Lorca".

Mazuecos ha destacado que "hace unos días supimos que este libro se podía consultar, en la transcripción del profesor Crosas, en el Department of Spanish and Portuguese, University of California Santa Barbara, en un portal titulado eHumanista, Journal of Iberian Studies, a través del enlace: https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/default/files/sitefiles/publications/monographs/Gin%C3%A9sTroya%20COMPLETO.%208abr21.pdf".

Así, ha indicado que "investigadores lorquinos, desde Francisco Cáceres Pla, Francisco Escobar Barberán, Joaquín Espín Rael, hasta Manuel Muñoz Barberán y Juan Guirao García, se han ocupado de Pérez de Hita en relación con la autoría del Quijote Apócrifo o Quijote de Avellaneda, que atribuían a Ginés Pérez de Hita, que debe su fama a la Historia de los bandos de los zegríes y abencerrajes, caballeros moros de Granada, de las civiles guerras que hubo en ella, cuya primera parte aparece en Zaragoza (1595) y la segunda en Cuenca (1619), libro en el que narra la sublevación de los moriscos de Granada entre los años 1568 y 1570".

La responsable municipal de Cultura ha señalado que "en la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un manuscrito adquirido por Serafín Estébanez Calderón en 1839, y entregado a la misma, último libro conocido de los que escribe Ginés Pérez. Se trata de Los diez y siete libros de Daris del belo troyano ahora nuevamente sacado de las antiguas y verdaderas historias en verso por Ginés Pérez de Hita".

Dicho libro de 1596 cuenta una historia de la guerra de Troya, materia de interés entonces, como lo fue la novela de caballerías después. El manuscrito no contiene prólogo alguno ni aprobaciones. Entre 1596 y 1597, en viaje a Madrid, consigue el privilegio para su publicación, privilegio y libro que vende el 20 de enero al librero Juan García, de Alcalá de Henares.

El ejemplar permanecía inédito porque sus más de 25.000 versos quizá asustaran a los estudiosos, y del mismo tenía una copia microfilmada Juan Guirao, hecha en fotos del tamaño de una tarjeta, que fue la que leyeron el propio Juan Guirao, así como Muñoz Barberán y José Luis Molina, atraídos, más que por el tema, por su autor.

La edil de Cultura ha añadido que "a partir de unos trabajos hechos hace un tiempo por José Luis Molina con el objetivo de mantener su recuerdo vivo, el profesor Francisco Crosas López, catedrático de Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Humanidades de Toledo, se dedicó a la transcripción del texto y contactó con el propio José Luis Molina hasta que, hace un par de años, el trabajo se dio por concluido y el libro preparado para su edición".

Por último, la concejala ha destacado que "se trata de una importante noticia cultural relacionada con nuestra ciudad, no sólo por la vecindad antigua de Ginés Pérez de Hita en Lorca, sino por la dedicación de los investigadores lorquinos a este tema. Por ello desde la concejalía de Cultura se están haciendo gestiones las gestiones oportunas para poder disponer de una edición en papel, aunque sea testimonial, de este libro que cuenta con más de 800 páginas y que se abre con un prólogo gracias a José Luis Molina, por deferencia del profesor Crosas, en el que se cita por respeto y amistad tanto a Juan Guirao como a Muñoz Barberán".