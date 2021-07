África cautivó a Beatriz Romera y esos ‘negritos’ como la artista se refiere a ellos se convirtieron en una seña de identidad de la pintora lorquina. Sus ‘negritos’ de mirada profunda y sonrisa contenida transmiten vida, serenidad, amor y hasta un cierto aire de picardía. Sus ‘negritos’ viajarán a finales de año hasta Madrid. Allí se mostrarán en la Artist Experience, que celebra su cuarta edición, dentro de la programación ‘Diciembre mágico’. Romera ultima estos días el contingente de cuadros que viajarán hasta la capital del país para exhibirse en el Palacio de Amberes, en el barrio de Salamanca.

La mayor parte de las obras las ha pintado durante el confinamiento, como ha reconocido este domingo en declaraciones a LA OPINIÓN. “Durante el tiempo que hemos estado encerrados he estado trabajando en mi estudio. La verdad es que no he parado de pintar. Lo he tenido fácil, porque el estudio está al lado de casa, por lo que he estado en él constantemente. La serie que he hecho para Madrid son retratos –siguiendo con mi línea de mis ‘negros’- y aparte he incluido bodegones”.

Beatriz Romera es una apasionada de los cuadros de grandes dimensiones. Los que viajarán a Madrid son de 120 por 80 centímetros aproximadamente, pero también ha querido incluir láminas. “Hay una serie de dibujos en grafito que voy a llevar a la exposición junto a una decena de cuadros”, ha explicado la artista lorquina. La muestra tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre y está organizada por la Fundación Carlos de Amberes. No es la primera vez que Beatriz Romera acude a ella, ya que el pasado año también estuvo presente.

La pintora, autodidacta, comenzó su ‘coqueteo’ con los pinceles en 1970. Desde entonces ha participado en multitud de exposiciones individuales y colectivas, pero no solo en nuestro país. Sus colaboraciones la han llevado a realizar numerosas ilustraciones de libros y ha coordinado intercambios culturales con pintores de Philadelphia y Costa Rica. También ha protagonizado experiencias como ‘Home abierto por derribo’, en el que un grupo de artistas realizaron una intervención artística en una vivienda que iba a ser demolida en la calle Corredera. Llamativa, igualmente, fue su ‘Pasarela multicolor’ en la que logró llenar el cauce del río Guadalentín a su paso por la ciudad con sombrillas pintadas por artistas de la Región de Murcia.