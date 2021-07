“Nos hemos reunido con los regantes de Castilla La Mancha pero el discurso allí llega muy viciado. Muy viciado de política, muy ciego de política. Yo creo que no hay que explicar en España las ventajas de los trasvases. Y hablo en plural, porque España está asistida por cerca de 40 trasvases. Es una figura que todo el mundo reconoce y valora. El problema del Trasvase Tajo-Segura es que suministra agua de varias comunidades autónomas a otras”. Así se ha manifestado este mediodía el presidente del Sindicato Central del Trasvase Tajo-Segura, Lucas Jiménez. Lo ha hecho en un encuentro, propiciado por la Patronal Ceclor, y en el que los regantes han explicado a la sociedad civil del Valle del Guadalentín las repercusiones no solo económicas que entrañaría la pérdida del trasvase.

El presidente del Scrats ha señalado que la consigna para los meses de julio y agosto es informar a la ciudadanía de los planes previstos para el Trasvase Tajo-Segura. Se descartan las movilizaciones, aunque el equipo de comunicación prepara actuaciones. “Sin afectar para nada a la vida de nuestros comercios y de nuestro turismo, que bastante mal lo han pasado en este año y pico que llevamos de pandemia”.

Ha vuelto a incidir en que la decisión de rebajar los caudales del trasvase se deben a una “decisión meramente ideológica. No hay ningún motivo que lleve implícito establecer los caudales tan altos que se pretenden en la cuenca del Tajo.”. Y ha recordado que no solo se verán afectados agricultores, ganaderos e industria. “Indirectamente va a afectar a toda la población. Nos encontramos en una ciudad en la que trabajan cada día los empleados del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura para que llegue agua potable al abastecimiento. Cualquier reducción del trasvase en esta Región y aumento de agua desalada supone el incremento de los costes de la economía de los ciudadanos, de los comercios, de la industria. Eso nos hace más débiles en un entorno muy competitivo y una sociedad más débil al exterior”.

El presidente de la Patronal Ceclor, Juan Jódar, ha afirmado que en el encuentro han asistido todas las organizaciones, asociaciones y colegios profesionales de la comarca para dar “nuestro total apoyo al trasvase y nuestra incredulidad con las medidas que quieren imponernos”. Ha reclamado “seguridad” para que los empresarios puedan “ejercer la actividad”, a la vez que se ha quejado de la situación en que nos encontramos. “Estamos sufriendo unas decisiones que pueden causar un daño tremendo a la comarca del Guadalentín”.

Impacto económico

Hace 42 años que el trasvase “viene cumpliendo con la obligación para el que fue creado. Y ha cumplido con las contraprestaciones económicas que le fueron exigidas. Es una infraestructura fundamental para nuestra comarca, toda la Región de Murcia y el Sudeste Español y no se está teniendo en cuenta el enorme daño que podría causar las decisiones que pretenden imponernos y el impacto económico que tendría”, ha recalcado el presidente de Ceclor. “Quién toma estas decisiones y en qué se basan para tomarlas. Creo que hemos perdido el sentido común”, ha insistido Juan Jódar, quien ha mostrado la necesidad de contar a la sociedad “lo que está sucediendo, lo que va a pasar si no conseguimos remediarlo”.

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha señalado que “aquí no estamos hablando de un debate ideológico, sino de un debate territorial”. Y ha pedido “hacer política de consenso, de negociación, para llegar a acuerdos, a una solución aceptable para cada uno. Para ello, hay que generar esos espacios políticos en los que tengamos cabida todos”. Ha reiterado que hay que poner en marcha los foros necesarios para “debatir y llegar a acuerdos, siempre con unos planteamientos de firmeza inamovibles, con los territorios y con el Ministerio”. Por último, ha insistido en que hay que plantear un debate, “pero para abrirlo y cerrarlo para siempre, que evite estar en este estado recurrente cada cierto tiempo”.

El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que el encuentro ha sido una “escenificación de unidad. La unidad de Lorca, de los agentes sociales y de las administraciones en defensa de una infraestructura esencial para el Guadalentín y la Región de Murcia”. Ha recordado que el Trasvase Tajo-Segura lucha contra el cambio climático, ya que riega más de 55 millones de árboles. “Gracias al trasvase lo que se permite es que el desierto no cruce del norte de África al sur de Europa, que empieza en el Levante español, en Almería, en la Región de Murcia y Alicante”.

La Región de Murcia, ha insistido, depende “en un alto porcentaje para su presente y futuro del trasvase. El 60 por ciento de la agricultura de la Región de Murcia depende de él. En el Valle del Guadalentín, el 45 por ciento. Por tanto, no es admisible ningún tipo de recorte del Trasvase Tajo-Segura. No es admisible el planteamiento del Gobierno central sobre los caudales ecológicos y sobre las reglas de explotación. No se puede complementar con ninguna otra fuente que garantice el agua, porque ni son económicas ni son sostenibles, porque contaminan. Y si algo ha funcionado durante 42 años y nos dimos entre todos unas normas, no estamos dispuestos a renunciar a él”. Y se ha quejado de que de casi 40 trasvases que hay en España “solo se cuestione este”.