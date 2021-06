Las campanas de la iglesia de San Mateo no han cesado de voltear durante toda la tarde. Los bronces de su campanario anunciaban la buena nueva, que la ciudad cuenta con un nuevo sacerdote, el lorquino Pablo García Félix. Su ordenación sacerdotal tuvo lugar el domingo en la catedral de Murcia y, este lunes, celebra su primera misa solemne en la iglesia de San Mateo, “mi parroquia desde antes de nacer”, como ha confesado en declaraciones a LA OPINIÓN solo unos instantes antes de que una veintena de curas de Lorca y de distintas poblaciones de la Región le acompañaran en su primera celebración.

‘Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti’, reza en un gran cartel que desde hace días se muestra en la fachada principal de la Vicaría Episcopal de Lorca donde se da cuenta de la presencia del lorquino en la ciudad en la jornada de este lunes. Y colgaduras blancas y amarillas adornan los balcones del templo, un símbolo que anuncia que uno de sus miembros ha sido ordenado sacerdote y celebra su primera eucaristía.

El templo aparecía abarrotado de público que ha seguido con emoción la celebración. El importante número de párrocos llenaba el altar mayor. “Me van a acompañar sacerdotes amigos y cercanos durante el tiempo de seminario, de preparación para el ministerio sacerdotal”, ha contado poco antes de iniciarse la eucaristía. Se ha mostrado feliz por oficiar su primera misa. “Para toda ciudad, para todo pueblo, siempre una vocación, que uno se haga cura, es una alegría. Y para la parroquia de San Mateo. Aquí todos nos conocemos, sabemos de dónde venimos y es una alegría para todos”.

El joven achacó al Señor la proliferación de párrocos que vive la ciudad desde hace algunos años. “Por qué salen muchos curas de Lorca, pues eso lo sabe el Señor. No puedo decir más”. En estos momentos, ha dicho, recuerda a “familiares que han fallecido. Mi abuelo materno, al que yo no llegué a conocer, pero del que hoy me acuerdo especialmente de él. Pero también ha tenido otros agradecimientos: “a Dios, por haberse fijado en mí, a pesar de ser yo un hombre débil, pecador. Por haberse fijado en mi para una misión tan grande. Y a la parroquia, a mis compañeros, a mis hermanos sacerdotes, que me acompañan en este momento tan importante para mí”.

Su vestimenta era un guiño a los colores de la ciudad. Casulla blanca con simbolismo azul bordado en oro. Por delante, el emblema del Cristo Yacente y San Mateo, y por detrás la María y el corazón atravesado por una espada. Al término de la celebración las campanas han vuelto a repicar.