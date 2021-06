La Concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige Jerónimo Moya ha informado a los medios de comunicación, que la Policía Local de Cehegín, ha tenido conocimiento de la comisión de varios robos a personas mayores mediante el método del “abrazo cariñoso”.

Según la Jefatura de Policía Local de Cehegín, este método de robo suele tener como potenciales víctimas a personas mayores, especialmente las que viven solas, a las que el ladrón aborda en la calle o en su propio domicilio.

El perfil del autor suele coincidir con el de una mujer de origen extranjero, de mediana edad que entablan una cordial conversación con su víctima, fingiendo conocerla, ser una nueva vecina, ser representante de una causa benéfica o simplemente preguntar por la dirección de algún lugar como por ejemplo un centro hospitalario o farmacia. Seguidamente y en agradecimiento por el interés mostrado o la información recibida, la autora abraza o besa a su víctima al mismo tiempo que le entrega un detalle como un anillo o un colgante sin valor alguno. Es entonces cuando aprovechando el descuido de la víctima, le sustrae cualquier objeto de valor que lleve a la vista como pueden ser anillos, colgantes, pendientes, relojes, etc.

Es tal la profesionalidad y destreza con la que el ladrón actúa que lo más habitual es que la víctima no se den cuenta de que ha sido objeto de un robo hasta pasadas horas o incluso no llegar a tener conciencia del hecho, pensando haber perdido le objeto que le ha sido sustraído.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se recomienda, sobre todo a las personas mayores y a sus familiares, que no confíen en personas que no conozcan y que tengan conductas extrañas, así como no permitan el paso al interior de sus domicilios, para evitar ser víctimas de este tipo de delitos, aprovechando para solicitar la colaboración ciudadana para acabar con estos robos y detener a sus autores. Así se aconseja que cuando se observe presencia de alguna persona o grupos de personas con actitud sospechosa se de aviso a la Policía Local.