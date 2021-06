El Partido Popular quiere revisar el pacto de gobierno en el ayuntamiento de Cehegín antes de ceder la alcaldía a Cs a partir de este mes de junio, tal y como consta en el acuerdo al que llegaron tras las elecciones locales de 2019.

Fuentes del PP han señalado este lunes que "se está revisando" el pacto con la formación naranja que permitió a ambos partidos sumar los 9 concejales que dan la mayoría absoluta (5 del PP y 4 de Cs) frente a los 8 que tiene el PSOE.

El acuerdo contempla el reparto de concejalías y que el relevo se tiene que producir "a partir" del 19 de junio de 2021, pasando la alcaldía de la popular Alicia del Amor a Jerónimo Moya, de la formación naranja. Sin embargo, las mismas fuentes han aclarado que quieren revisar el pacto para modificar los asuntos referentes a competencias de la concejalías y los proyectos de legislatura.

Por su parte, en rueda de prensa, la portavoz regional del PP, Miriam Guardiola, ha asegurado que es un "partido de palabra y que cumple sus promesas", comparando esta actitud con la de Cs, que rompió el acuerdo de gobierno regional y presentó una moción de censura contra el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, para ser sustituido por Martínez Vidal.

El partido Ciudadanos "no es de fiar", ha apostillado antes de asegurar que Cs "no está en posición de exigir nada", que el PP va "sobre la marcha" y que no va a "adelantar acontecimientos" respecto a las negociaciones que mantienen ambos partidos a nivel local.

Cs reacciona

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cehegín ha reiterado su voluntad de mantener los acuerdos pactados con el Partido Popular por responsabilidad y para garantizar la estabilidad de sus vecinos. Así lo ha aseverado su portavoz, Jerónimo Moya, quien ha manifestado que “hay un acuerdo firmado y es el único vigente. No hay ningún motivo para tener que revisar el acuerdo, igual que no lo ha habido en otros municipios donde gobernamos con el PP como Caravaca, Ceutí, Fuente Álamo, Pliego , Aledo ó Cartagena".

No obstante, añade que "no será por Ciudadanos que no se pueda llegar a acuerdos puntuales que mejoren la vida de los cehegineros, partiendo de la base de cumplir en primer lugar los acuerdos ya pactados”.

El portavoz concluyó que su formación "antepondrá lo mejor para los cehegineros, como lo ha venido haciendo hasta la fecha. Vinimos a la política por nuestra vocación de servicio y firme convicción de que es posible posicionar a Cehegín en el mapa turístico, industrial y agroalimentario de la Región. Nuestro grupo municipal es un grupo fuerte, cohesionado y unido y contamos con la confianza y apoyo de nuestros vecinos. Ellos son el centro de nuestras políticas”.