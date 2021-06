Los vecinos del barrio de San Fernando se muestran indignados porque en el proceso de adjudicación de viviendas municipales en la zona no se les ha dado prioridad. “Ese fue el pacto. Se acordó que reconstruíamos y que las viviendas sobrantes se destinarían a hijos de propietarios y el resto serían para los jóvenes”, según ha afirmado Adrián Ruiz Machado, de la Asociación de Vecinos de San Fernando. El lorquino ha señalado que “no queremos que nos las regalen, sino que se le den a vecinos que puedan pagarlas, pero que no se queden fuera los hijos de los propietarios de San Fernando, como va a ocurrir”.

Sus palabras son apoyadas por casi una treintena de vecinos que hoy se han dado cita en la plaza central de sus viviendas. Sin embargo, reconocen que no se firmó ningún documento en el que se hiciera mención expresa a esta determinación. ‘No. Es cierto. No se firmó ningún papel. Todo fue verbal, pero nosotros cumplimos nuestra parte que fue reconstruir el barrio. Ahora, pedimos que el Ayuntamiento se comprometa a cumplir lo que nos prometió, que los hijos de propietarios, los vecinos que aquí han nacido, tuvieran prioridad en el proceso de selección siempre y cuando puedan pagar lo que se les solicita. No pedimos que nos regalen nada”, ha argumentado Ruiz Machado.

Y amenazan con no firmar los documentos finales de las obras. “No vamos a firmar nada más. No vamos a mover ningún papel. Somos los legítimos propietarios como se asegura en nuestras declaraciones de la Renta donde aparece que somos dueños, a un tanto por ciento muy pequeño, de cada una de las viviendas, locales y aparcamientos y de las que pagamos el Impuesto de Bienes Inmuebles”, ha recalcado Adrián Ruiz.

Muy disgustado también se ha mostrado el presidente de la asociación de vecinos, Fernando Roldán, quien recientemente recibió una carta del Ayuntamiento rubricada por el alcalde, Diego José Mateos. En ella, éste hace referencia y acusa a Roldán de “su escaso interés por el procedimiento de adjudicación local, alegando que era cuestión del Ayuntamiento y que no tenía nada que opinar ni manifestar al respecto”. El presidente de los vecinos ha contestado que “eso es incierto. Siempre he defendido el proceso que acordamos y que aunque no se firmó era conocido por todos, vecinos y equipo de Gobierno”.

El alcalde también hace mención a los “compromisos adoptados por el anterior alcalde” y recomienda al presidente de los vecinos a “pedir explicaciones a quien se comprometió en su momento”. Fernando Roldán ha recordado las dificultades de los diez últimos años por construir el barrio. “Hemos luchado día y noche hasta casi perder la vida. Cuando nadie creía en nosotros seguimos trabajando y hemos levantado un barrio que cayó en su totalidad con el terremoto. Algunos vecinos optaron por vender y marcharse a otro lado, pero nosotros seguimos apostando por volver a nuestros hogares. Estamos muy enfadados con todo este asunto”.

Entre los vecinos que han acudido hoy a quejarse estaba Chari Andreu quien ha afirmado que “me he presentado al proceso de adjudicación y estoy dentro del sorteo. Esperemos que consiga una vivienda en el barrio, porque no me veo viviendo en otro lugar”. Estefanía Ruiz, parada y enferma, ha dicho que intentó tener acceso, pero le era imposible por su situación. “No podía pagar lo que piden”. Y Charly del Prado, vendedor de la ONCE, no entiende toda esta situación. “No lo entiendo porque fue el acuerdo que se tomó y que todos conocíamos. El esfuerzo lo hicimos nosotros y el reconocimiento era priorizar a la hora del reparto a los que vivían en el barrio”.

El sorteo, en julio

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha afirmado que “desde el Consistorio hemos cumplido de manera escrupulosa con todos y cada uno de los compromisos que nosotros hemos adquirido en relación a las viviendas de carácter municipal del barrio de San Fernando”.

La edil ha recordado que “las viviendas de titularidad municipal del barrio de San Fernando se construyeron gracias a una subvención de seis millones de euros, procedentes del Ministerio de Fomento, habilitada con la condición de que los beneficiarios fueran personas afectadas por los terremotos”. Precisamente, para garantizar la “finalidad de esta partida presupuestaria, específicamente habilitada desde el Gobierno de España para ser invertida en acciones de carácter social y en ayudar a familias afectadas por los daños causados por los terremotos, en el pliego de condiciones que regulan el acceso a estas viviendas, dentro del procedimiento público y reglado que se ha elaborado desde el Ayuntamiento, se exige, junto a otros requisitos de carácter absolutamente objetivo, el empadronamiento en Lorca a 11 de mayo de 2011, condición que cumplen todas y cada una de las personas que figuran como admitidas en los listados”, ha añadido Casalduero.

La portavoz del equipo de Gobierno ha asegurado que son 51 las viviendas incluidas en el proceso y que el Ayuntamiento “ha cumplido con todos los requisitos, baremación y principios legales, según las formas de acceso y régimen de uso establecidos, preferentemente, a los damnificados por el terremoto y, si existía algún compromiso anterior, que no consta por escrito, y completamente ajeno a este equipo de Gobierno, se deberían pedir las oportunas explicaciones a quienes adquirieron esos compromisos”.

Y ha concluido señalando que el pliego cuenta con el “consenso” de todos los grupos políticos municipales, ya que fue estudiado y negociado con todos ellos, así como con la Asociación de Vecinos del Barrio de San Fernando, sin que “nadie hiciera ninguna sugerencia o alegación en el plazo abierto a tal efecto al respecto de lo que ahora se está solicitando”. El procedimiento está próximo a llegar a su fin. Se espera que en la primera quincena del mes de julio se realice el sorteo lpúblico que determinará el orden de elección de la vivienda entre todos aquellos solicitantes que figuran como admitidos, momento a partir del cual se iniciarán los trámites para la adjudicación formal de estas viviendas.