Medio centenar de inmigrantes podrían estar viviendo debajo del Puente Nuevo. La denuncia la han realizado esta mañana vecinos del barrio de San Cristóbal que se muestran muy preocupados por la situación “de insalubridad e inseguridad” que se está generando en una zona “muy transitada” en pleno centro de la ciudad.

Los inmigrantes viven debajo del tablero del puente. Cada uno de los espacios entre los pilares se ha convertido en una improvisada chabola en la que llegan a residir hasta media docena de ellos, según han asegurado los vecinos. Han colocado grandes mantas a modo de paredes y en su interior se acumulan colchones y ropa. Incluso cuentan con una cocina y un horno que funciona con una bombona de butano. “El otro día me llamó una persona que pasó por aquí con el coche. Tuvo que parar, porque había por lo menos 50 personas que estaban en medio de la calle lavándose con botellas de agua, mientras el tráfico estaba cortado”, ha denunciado Fermina Giner Re, presidenta de la Asociación de Vecinos de Vecinos Rabaleros del barrio de San Cristóbal.

La denuncia la han realizado junto al concejal de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, quien se ha mostrado indignado por esta situación que ha calificado de “cuarto mundo instalado en el corazón de Lorca”. El lugar está plagado de basuras. En uno de los muros del cauce del río Guadalentín hay pantalones vaqueros y varias camisetas tendidas secándose. ‘Creo que sobran las palabras. Con un rápido visionado todo está dicho”.

El lugar es de tránsito obligado, ha contado Fermina Giner, para los vecinos del barrio de San Cristóbal. “Es más fácil ir por aquí que dar toda la vuelta, pero se ha convertido en un lugar conflictivo. Hasta ahora no ha pasado nada, pero nos preocupa que pase una persona y con el desquicio de otra ocurra algo. Por ello, queremos prevenir antes de que pase una desgracia”.

La presencia de bombonas de butano les alarma. “Tienen que comer, pero una instalación de esas características nos preocupa debajo de un puente. Puede haber un escape de gas, una explosión… No es solo por los demás, sino por ellos mismos “, ha añadido Giner. La presidenta de la Asociación Vecinos Rabaleros ha pedido que se ilumine el puente para evitar situaciones de inseguridad. Y ha dicho que ha acudido al concejal Pedro Sosa tras no obtener respuesta municipal. “Le dije a Pedro que a ver si me podía echar una mano, porque esto es un peligro, porque por aquí pasa muchísima gente todos los días”.

Fermina Giner ha querido dejar claro que “no tengo nada en contra de las personas que viven debajo del puente, porque me dan pena, tristeza… Creo que se podría de alguna forma recogerlos para que no vivieran así. Buscarles algún sitio”.

Respuesta municipal

El Consistorio está pendiente desde hace largo tiempo de la situación que viene sucediendo debajo del Puente Nuevo. Así lo ha reconocido en declaraciones a LA OPINIÓN el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, quien ha señalado que “no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado”. El edil ha aclarado que existen protocolos municipales que se siguen al pie de la letra por parte de la Policía Local, “cuando nos encontramos a alguien durmiendo en un cajero, en un parque o debajo de un puente. Se les ofrece ayuda, ir al albergue municipal… y lo rechazan. Ante su negativa, poco más podemos hacer”.

La situación que se vive debajo del Puente Nuevo está siendo controlada por la Policía Local, como ha reconocido. Y ha añadido que “se les ha identificado y estamos de forma permanente muy presentes en el lugar, pero lo que no podemos hacer es meter la pala”. El edil de Seguridad Ciudadana se ha mostrado muy sorprendido por la demanda de los vecinos de solicitar más iluminación en la zona. “Es la primera noticia que tengo al respecto. No nos había llegado ninguna petición sobre ese asunto, pero de inmediato la tendremos en cuenta”, ha dicho. Igualmente, también ha anunciado que “mandaremos a los servicios de limpieza de la empresa municipal para sanear toda la zona”.