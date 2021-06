"No hemos encontrado ningún tipo de autorización ni de tramitación de permiso por parte de la Junta de Gobierno para que se instalen dos cámaras de vigilancia en el Puente de la Torta". Así de contundente se ha mostrado este mediodía la concejal del Partido Popular de Lorca, Belén Pérez. Para la edil popular es muy "significativo" que el Consistorio coloque las cámaras justo encima de un puente "bajo el que viven personas sin techo desde hace meses, tal y como hemos denunciado en repetidas ocasiones sin que se haya hecho absolutamente nada".

Las cámaras de vigilancia están colocadas en la parte central de una de las farolas en el acceso al Puente de la Torta desde las Alamedas. "Nos gustaría saber si están funcionando. Nos parecería paradójico, ya que el sistema de cámaras de la ciudad tenía que estar en marcha desde hace casi dos años. Y lo único que han hecho ha sido dejar que caduque el permiso que se otorgó a Lorca para activarlas. Hemos solicitado que funcionen en repetidas ocasiones y no se nos ha hecho ningún caso, algo que consideramos temerario, inseguro e irresponsable".

Belén Pérez se ha quejado de que Lorca es la única "de las grandes ciudades de España que carece de este recurso, una herramienta fundamental dentro de los planes de seguridad en cualquier población. Les dejamos las cámaras de vigilancia instaladas en las calles y los permisos conseguidos. Solo tenían que ponerlas en marcha, y no han sido capaces ni de eso".

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, tras ser preguntado por LA OPINIÓN ha señalado que "esas cámaras no están funcionando. Son solo disuasorias, pero gracias a la denuncia del Partido Popular dejarán de serlo porque su efectividad será nula". El edil socialista ha explicado que se habían detectado un importante número de actos vandálicos en la zona y que decidieron colocar las cámaras para disuadir a los vándalos. "Se ha hecho una fuerte inversión en el Puente de la Torta renovando toda la iluminación y se decidió colocarlas para evitar nuevos daños".

Las cámaras de "simulación" como las ha calificado Ruiz Guillén, habían tenido un efecto "disuasorio" y en los últimos días no se habían registrado actos vandálicos en la zona. "Pero gracias a la denuncia pública del PP los que quieran hacer actos vandálicos ya saben que pueden hacerlos porque no se les está grabando". Y ha recordado al PP que están a su disposición para atender sus preguntas en cualquier momento. "Si antes de hacerlo público nos hubiesen preguntado, les habríamos indicado la función que tenían esas cámaras que desde luego no era grabar a quien pueda meterse debajo del puente a dormir", ha concluido Ruiz Guillén.