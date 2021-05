De nuevo, la colaboración ciudadana y la solidaridad ha propiciado que un ciudadano de Cehegín recuperé los 1.100 euros que extravió, apenas minutos después de sacarlos de una entidad bancaria del municipio. Isa Rubio salía, junto a su padre, de un supermercado que se encuentra en el polígono industrial 'El Matadero'. Según explica Isa, “cuando estábamos saliendo del polígono en el coche, miré por la ventanilla y me fije que en el suelo había unos billetes, junto a un sobre, le dije a mi padre que diera la vuelta y cuando regresamos había un montón de billetes de 50 euros esparcidos por el suelo”. Isa, natural de Javalí-Viejo y desde hace unos años empadronada en Cehegín, no lo dudo ni un segundo, «recogimos todo el dinero que había por el suelo e inmediatamente nos fuimos a la comisaría de Policía para que buscaran a su propietario». Cuando llegaron a la comisaría, la policía les informó que el propietario había denunciado su desaparición. «El caballero nos dio las gracias, porque pensaba que no iba a recuperar su dinero, también nos dijo que estas cosas no las hace todo el mundo», explica Isa quien recuerda que «nos quiso ofrecer algo como recompensa, pero no quisimos aceptar porque era su dinero y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer».

Los agentes le hicieron entrega del mismo en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local una vez realizadas las comprobaciones oportunas y la aportación de los datos bancarios de la operación realizada esa misma mañana.

Desde el ayuntamiento, y en especial desde la Policía Local de Cehegín, han mostrado su agradecimiento tanto a Isa como a su padre, porque, gracias a su colaboración, se pudo devolver el dinero.