Salud Pública ha anunciado que el Polideportivo Municipal Mariano Rojas acogerá este viernes por la mañana, de 10 a 14 horas, la vacunación contra la covid-19 de personas empadronadas en Cieza pertenecientes a la franja de edad comprendida entre los 50 y 59 años (ambas inclusive), así como de más de 70 años que hayan recibido la correspondiente cita para ello.

Por otra parte, todas aquellas personas que no hayan recibido hasta ahora ningún tipo de citación y que, no obstante, se hallen en el mencionado segmento de edad pueden pasar igualmente este viernes, 21 de mayo, por dichas instalaciones deportivas para recibir información acerca de la vacuna y ser citadas in situ. Deben abstenerse de acudir a solicitar información las personas que se hallen en la franja de 60 a 69 años, ya que a estas se las va a citar por teléfono.

Tanto las autoridades sanitarias como del Consistorio ciezano piden a las personas que se desplacen al polideportivo que cumplan de manera estricta todas las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar contagios.