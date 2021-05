El alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela, ha dimitido esta mañana "por motivos personales", han confirmado a esta Redacción fuentes municipales.

Vela fue elegido alcalde del municipio para el mandato 2019-2023 tras ganar el PSOE los últimos comicios, obteniendo nueve concejales, y recibir el apoyo de los dos ediles de Ciudadanos. Vela recuperaba así para el PSOE la alcaldía de Las Torres de Cotillas tras 16 años de Gobierno popular, y se convertía en el octavo alcalde del municipio en la época democrática.

El exregidor se ha dirigido a los trabajadores del Consistorio esta misma mañana para comunicarles su salida de la Corporación: "Circunstancias extraordinariamente desfavorables, que afectan a mi vida personal y familiar, me obligan a presentar la renuncia al cargo de Alcalde de Las Torres de Cotillas, así como a mi acta de concejal. Asimismo, manifiesto mi voluntad de reingresar a mi empleo público, así como abandonar la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE del municipio, y la vida política definitivamente. Agradezco cuanto apoyo y colaboración haya podido recibir en estos dos años de difícil gestión, y deseo la mayor de las suertes al nuevo alcalde, o alcaldesa, que haya de sucederme, así como al equipo de gobierno municipal, y a tantos empleados y empleadas municipales, y de otras administraciones, cuya entrega y lealtad no olvidaré jamás. Es una decisión extraordinariamente meditada, y que no tiene por qué afectar a que culmine con éxito el proyecto socialista del ayuntamiento, si se ponen desde este momento compromiso, lealtad y esfuerzo al servicio de quienes se encarguen de liderarlo. Es la única fórmula. Un abrazo a tod@s".

Licenciado en Medicina, Joaquín Vela Fernández es médico de familia de Atención Primaria para el Servicio Murciano de Salud desde 2013. Antes trabajó como inspector médico de la Consejería de Educación de la Comunidad, así como de la Conselleria de Sanitat y la Agència Valenciana de Salut de Alicante.

El equipo de gobierno municipal de Las Torres de Cotillas planteó este 2021 centrar sus esfuerzos en la recuperación económica y social del municipio, como objetivo prioritario a causa de la pandemia por coronavirus. «Somos sensibles a las necesidades de nuestros vecinos. Muchos lo están pasando mal por la crisis económica derivada de la pandemia», señalaba el ahora exalcalde torreño. Para ello, el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas aumentó el gasto general en un 7,5%, especialmente en partidas para lograr este objetivo.