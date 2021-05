Diez años después de la catástrofe que sacudió a diferentes ámbitos de la sociedad lorquina en mayo de 2011, la reestructuración ha seguido con paso firme el objetivo de dar solución a todas aquellas personas damnificadas, al tiempo que se trabaja también para contar con una preparación adecuada si llegado el momento se vuelven a repetir episodios sísmicos, aunque fuesen de menor gravedad. ‘Actuación durante los diez años posteriores’ es la mesa de expertos, también moderada por Ángel Montiel, realizada para poner en valor todo este trabajo realizado en la última década. En ella participaron Juana Gázquez, directora del Centro de Atención Primaria de Servicios Sociales de Lorca; María García, jefa del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de Lorca; y Juan Antonio López, geólogo y director del IES Ramón Arcas Meca.

Esta regeneración afecta directamente no solo a los habitantes que conforman la Ciudad de Sol, sino también a su propio patrimonio cultural, tan importante como dañado por los terremotos. En el ámbito de las ayudas directas a la ciudadanía, Juana Gázquez tiene claro que desde el primer momento tras los incidentes sísmicos de 2011, la labor de los Servicios Sociales era la de atender y ayudar a las personas, en especial a aquellos mayores que podrían encontrarse solos en sus casas. «Necesitábamos saber cómo estaban, contactar con ellos y con sus familias. Por ello empezamos a hacer lo que sabemos hacer muy bien desde el Trabajo Social, que es buscar recursos y crear redes de ayuda para poder ampliar la respuesta ante la catástrofe», explica la directora del Centro de Atención Primaria de Servicios Sociales de Lorca. La labor de los Servicios Sociales durante los últimos diez años no ha perdido un ápice de importancia, pues «aunque en ocasiones no se ve, estamos en las calles, ayudando a la gente», añade Juana Gázquez.

El patrimonio cultural se vio especialmente afectado por los terribles terremotos de 2011. El desafío de llevar a cabo las actuaciones de emergencia en este patrimonio siguió dos objetivos fundamentales: el primero era garantizar la estabilidad estructural de esas edificaciones con valor patrimonial indudable; el segundo, garantizar la seguridad de trabajadores y técnicos. Hemos llevado a cabo actuaciones en 51 edificios, con un coste de más de 5 millones de euros. El patrimonio cultural hay que tenerlo en consideración, es parte de nuestra vida y de nuestra ciudad, y curiosamente Lorca ha transformado una desgracia en una oportunidad para su puesta en valor», afirma María García.

Otro de los aspectos a tener en cuenta tras lo sucedido hace 10 años es la concienciación y educación que se brinda a las nuevas generaciones para poder hacer frente a situaciones similares en un futuro. Por ello, Juan Antonio López considera crucial la realización de estas campañas de concienciación sísmica. «Contra la sismicidad de lucha de dos maneras: construyendo edificios más resistentes y educando a la población. Hay que motivar a las nuevas generaciones para concienciarlos de verdad sobre este tema», concluye el geólogo.