Una mujer de 49 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, fue encontrada ayer herida sobre un banco de la estación del barrio de San Diego, en Lorca, indican fuentes policiales.

Ocurría poco antes de las ocho de la tarde. Agentes de la Policía Local requirieron en el lugar la presencia de sanitarios, ya que la mujer presentaba arañazos y lesiones de carácter leve. Al lugar se desplazó una ambulancia, para atender a esta persona, que manifestó que había sido agredida por un familiar.

Afortunadamente, las heridas de la vecina no eran de consideración y no necesitó ser trasladada a un hospital. Fue su propia familia la que se hizo cargo de ella. Fuentes cercanas al caso apuntaron que la mujer presentaba un trastorno psiquiátrico. La policía no llevó a cabo detenciones.