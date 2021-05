'Recetas para que no me olvides' es el poético título que recibe un proyecto puesto en marcha por la biblioteca municipal de San Javier y la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer (AFAL) que consiste en animar a las personas mayores a grabar con su propia voz sus recetas de cocina más especiales. El objetivo de esta iniciativa es el de ayudar a combatir la soledad no deseada en personas mayores y se realiza a través del programa 'Llamada solidaria' con la que AFAL lleva a cabo una importante labor de acompañamiento a las personas mayores que durante la pandemia se siente más solos.

Las grabaciones en las que las personas mayores desvelan los secretos de sus recetas y proporcionan las instrucciones para hacerlas en casa se pueden escuchar a través del nuevo canal de podcast de la biblioteca donde ya hay disponible un programa de recetas que empieza hasta el 7 de mayo con platos preparados con garbanzos. Del 19 al 15 de mayo le tocará a las verduras, para seguir con postres del 17 al 21 y terminar con pollo como ingrediente rey de las recetas que se podrán escuchar del 24 al 28 de mayo. La iniciativa 'Recetas para que no me olvides' se enmarca en el programa 'Laboratorio Ciudadano', un proyecto de participación ciudadana puesto en marcha por las concejalías de Derechos Sociales, Voluntariado y Cultura, a través de la biblioteca municipal, para investigar y analizar los resultados de los talleres e iniciativas que proponen los propios vecinos para actuar sobre un determinado tema en beneficio de la comunidad.