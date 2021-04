El alcalde de Molina de Segura, Eliseo García Cantó, ha presentado en rueda de prensa, hoy jueves 29 de abril, en el Salón de Plenos municipal, los datos actualizados de la incidencia de la pandemia del COVID-19 en el municipio. Le ha acompañado el Concejal de Deporte y Salud, Miguel Ángel Cantero García.

El Alcalde ha comenzado su comparencia señalando que “la pandemia ha entrado en los últimos días en una sólida estabilidad, que nos hace pensar que la cuarta ola en la que estamos inmersos no se parecerá en nada a las tres precedentes. Llevamos diez días sin que ninguna persona haya fallecido en Molina de Segura como consecuencia del COVID y el número de casos activos y la incidencia acumulada apenas ha variado, en todo caso, cuando lo ha hecho, ha sido ligeramente a la baja”.

“Esa estabilidad, sin duda –destaca Eliseo García-, es consecuencia de las altas cotas de responsabilidad de la ciudadanía molinense que, en su inmensa mayoría, cumple con las normas establecidas y respeta las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. Además, no podemos obviar que el número de inmunizados es cada vez mayor en nuestra localidad gracias al proceso de vacunación que comenzó hace cuatro meses, y que recibió un importante impuso con las dos vacunaciones masivas que se realizaron en el Pabellón I de la Ciudad Deportiva El Romeral los pasados 16 y 19 de abril”.

La Consejería de Salud ha decidido que Molina de Segura no tenga un punto estable de vacunación, por lo que esta decisión motivó que en el Pleno del pasado lunes la Corporación Municipal aprobara por unanimidad una moción del Concejal de Deporte y Salud, en la que se insta al Gobierno regional a que siga realizando en l municipio vacunaciones masivas, dado los excelentes resultados obtenidos, tanto por el número de personas que fueron inoculadas, como por su satisfacción.

“En el Ayuntamiento de Molina de Segura entendemos que el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas es lo primero, y no la comodidad de la administración, que debe poner todos los medios necesarios al servicio de la comunidad a la que representa. Mientras que desde el Ayuntamiento y la sociedad molinense se demanda que nuestra ciudad sea un punto donde la vacunación masiva sea periódica, como se puso de manifiesto en la concentración cívica del pasado lunes, la Consejería de Salud responde realizando llamadas para acudir a vacunarse fuera del municipio. Y lo que es un hecho es que desde el pasado 19 de abril, hace hoy 10 días, nuestro punto de vacunación no está siendo utilizado”.

“No puedo aceptar que los vecinos y las vecinas de Molina de Segura deban trasladarse a otra localidad para ser vacunados por todos los trastornos, perjuicios y riesgos que esos desplazamientos suponen. Estamos hablando de personas que no disponen de transporte público directo a Nueva Condomina, personas, muchas de ellas, con dificultades de movilidad. Hablamos de personas mayores a las que hay que facilitar en todo momento un proceso de inmunización en las mejores condiciones”.

“Tampoco puedo admitir los retrasos en la vacunación de aquellas personas que, por esas y otras razones, decidan no acudir a Murcia y a las que se les ofrece la alternativa de vacunarse en su centro de salud, aunque no se sabe ni cuándo, ni cómo. Insisto, aquellos vecinos y vecinas que no han podido acudir a Murcia, no saben cuándo se les vacunará, con la consiguiente incertidumbre que está generando en todos ellos y en sus familias”.

“Visto lo visto, comprobamos que la Comunidad Autónoma no desiste de su estrategia de vacunar a los molinenses en otros municipios y nos negamos a que el coche escoba de las vacunas vaya recogiendo a quienes no puedan acudir a la capital, que no saben cuándo se les vacunará. De nuevo, el Gobierno regional trata a los vecinos y a las vecinas de Molina de Segura con discriminación, generando ciudadanos de primera y de segunda. No podemos aceptar, sin más, la solución ofrecida a las reclamaciones de este Gobierno local y a las reivindicaciones de su tejido social. La desmotivación que supone poner trabas al proceso de vacunación no beneficia en nada al objetivo común de conseguir lo antes posible la inmunización de grupo”.

“No obstante –ha insistido el Alcalde-, desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, una vez más, como ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, volvemos a poner a disposición de las autoridades sanitarias el personal y las infraestructuras municipales necesarias para seguir vacunando de forma masiva en nuestra localidad, con el fin de agilizar el proceso y alcanzar el objetivo establecido”.

La situación del coronavirus en el municipio

Volviendo a los datos de la pandemia, la Región de Murcia se encuentra en fase 1 de riesgo asistencial, con un nivel de alerta sanitaria regional y local bajo. El nivel de transmisión en el municipio también sigue siendo bajo.

A fecha de ayer, miércoles 28 de abril, el número de casos activos en Molina de Segura era de 23. Hace una semana eran 39 casos activos, lo que supone 16 casos activos menos y un descenso del 61 %. La Consejería de Salud informó ayer de cinco nuevos casos en la localidad y 8 altas médicas.

La incidencia acumulada en los últimos 7 días ha pasado de 46,5 casos, el 22 de abril, a situarse en 24,6 casos por 100.000 habitantes ayer miércoles, lo que significa haberla reducido en un 47 % en una semana. Este dato sitúa a Molina de Segura en el puesto número 26 entre los 45 municipios de la Región. La media regional está en 39,6 casos.

Por otro lado, la incidencia acumulada en los últimos 14 días estaba, hace una semana, en 65,7 casos. En el día de ayer el registro era de 72,5 casos por 100.000 habitantes. Esto supone un incremento de 6,8 casos, lo que representa una subida del 10 %. La media regional está en 73,6 casos. Molina de Segura, en el conjunto de la Región, se sitúa en el puesto 17.

La Policía Local ha impuesto, en la semana que va del 19 al 25 de abril, un total de 38 sanciones, casi la mitad de las tramitadas la semana anterior. De esas 38 sanciones, 23 han sido por no respetar el toque de queda, 6 por incumplimiento en el uso de la mascarilla, 5 por beber en la vía pública, 2 por reunirse más personas de las permitidas y otras 2 por diversos motivos.

El Comité Regional de Seguimiento COVID acordó en su reunión del pasado lunes retrasar el toque de queda de las once de la noche a las doce, quedando establecido, desde ayer miércoles y hasta el próximo 9 de mayo, entre la medianoche y las seis de la mañana.

Además, se acordó ampliar el aforo para celebraciones a 100 personas en el exterior, debiendo cumplir los titulares de los establecimientos una serie de requisitos que aparecen contemplados en el protocolo recogido en la Orden de la Consejería de Salud, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Las celebraciones que se realicen en el interior de los locales mantienen un aforo máximo de 30 personas.

Por su parte, las limitaciones para las reuniones sociales no varían. Así, sigue vigente el número máximo de seis personas no convivientes en espacios públicos exteriores y terrazas y cuatro para interiores y domicilios particulares.

Una de las novedades de esta semana es la no obligatoriedad del uso de la mascarilla en competiciones autonómicas de deportes individuales, oficiales o no oficiales, que se celebren al aire libre y previa autorización de la Dirección General de Deportes.

En este tipo de pruebas, según el número de participantes, se podrá determinar la necesidad de realizar análisis COVID antes de su celebración. En carreras, los protocolos que presenten los organizadores deberán recoger expresamente medidas que eviten las aglomeraciones. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en las competiciones de deporte de equipo y de contacto.

Críticas a la gestión de la vuelta a la presencialidad

En el área educativa, la plena presencialidad del alumnado de Educación Infantil ha comenzado hoy, jueves 29 de abril, mientras que la del alumnado de Educación Primaria está prevista para el jueves de la próxima semana, 6 de mayo.

En este sentido, “tenemos que lamentar que la orden donde se recoge esa vuelta a la presencialidad se publicara en el BORM solo dos días antes de su entrada en vigor, de forma improvisada, sin un protocolo preciso, y dejando toda la responsabilidad a los equipos directivos de los centros escolares”, se lamenta el Alcalde. “La única premisa que se da es la de evitar aglomeraciones, pero no se contemplan medidas complementarias, como la reducción de las ratios en las aulas, la contratación de más docentes o la ampliación de recursos para garantizar la salud y la seguridad de alumnado y profesorado”.

“Quiero recordar que este Ayuntamiento lleva desde enero esperando ayudas económicas de la Consejería de Educación para hacer frente a los gastos extraordinarios en los servicios de limpieza y desinfección de los colegios públicos que, en este momento, con la vuelta a la presencialidad, se hacen mucho más necesarios”.

A la batida diaria de limpieza que se realiza en los centros, el Ayuntamiento sumó, desde la vuelta a las aulas a mediados de septiembre, otras dos más, que contaron con apoyo regional para su financiación solo durante el primer trimestre del curso. Desde enero esos trabajos se financian exclusivamente con fondos municipales, ya que no se ha recibido para ello ninguna aportación de la Comunidad Autónoma.