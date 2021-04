La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, ha mostrado este jueves su indignación ante el posible traslado de las vacunaciones, "ya sea de forma fija o puntual" contra la covid a la localidad de Yecla.

"Exijo que se reconsidere esta decisión y se nos trate de una vez por todas como se debe. 26.500 personas lo merecemos. Nadie de Jumilla debe ir a vacunarse a ningún otro sitio que no sea Jumilla", agregó.

La primera autoridad local ha leído en su rueda de prensa la carta que le ha enviado esta misma mañana al consejero de Salud, en que relata que "desde el inicio de la pandemia este Gobierno Local, en nombre de los jumillanos, se ha comportado como siempre, con total lealtad y respeto hacia esa consejería, a pesar de que no se haya contado con nosotros para tomar las decisiones que nos afectan, a pesar de que hasta septiembre no tuviéramos unos datos que se publicaban en los medios de comunicación, a pesar de no compartir a veces el proceder, etc. Nuestra colaboración ha sido de total disponibilidad: cuando faltaban medios sanitarios los hemos compartido, habilitando el Punto Covid o poniendo nuestra Policía Local al servicio de la salud para lo que se nos ha solicitado".

Igualmente, indica que: "Llegado el momento de las vacunaciones, igualmente, ofrecimos locales que cumplieran los requisitos que nos indicaron, pensando en distintos tipos de organización del proceso. El espacio elegido por Salud, que se ha utilizado ya en tres ocasiones, y está prevista una cuarta, mañana viernes, ha estado organizado correctamente".

"El pasado martes por la tarde", explica la alcaldesa, "me llegaban rumores de cambio de población para las vacunaciones de los jumillanos, rumores que se acrecientan el miércoles, e incluso por la tarde, la portavoz del PP en el Ayuntamiento y uno de sus concejales, anunciaban en una emisora de radio, a modo de exclusiva, que la Consejería de Salud les había informado que iba a citar a vecinos de Jumilla en el recinto ferial de Yecla para la próxima semana, y han emitido nota informativa esta mañana. Sobre todo esto decir que, desde que me llegaron los rumores, intento averiguar algo con el gerente del Área, gerente del Servicio Murciano de Salud, secretario general del Consejero y con el propio consejero. Nada de nada hasta este instante".

Ante esta situación, la alcaldesa reclama "respeto institucional una vez más, ya que es práctica habitual del Gobierno Regional hacia Jumilla en el tiempo que soy alcaldesa que se traslade al PP local, oposición en este Ayuntamiento, cualquier asunto. En esta ocasión, me parece muchísimo más grave: por estar relacionado con salud y vida de personas".

Juana Guardiola pide que "no se nos falte al respeto, ya no a la institución, si no al pueblo de Jumilla, pretendiendo trasladar la vacunaciones fijas o puntuales de jumillanos a otro municipio, para lo que tendrían que hacer alrededor de 60Km como poco, según donde se resida del término, dos veces, perdiendo del trabajo, con lo que conlleva el desplazamientos de personas. Reclamo igual que, las vacunas de las que se dispone se repartan de forma equitativa y ágil en los municipios sin distinción de ningún tipo, salvo el del protocolo sanitario".

Por último, le ha trasladado al consejero de Salud que "no es admisible, ni entendible ni nada que se le parezca, que por la mente de alguien, haya pasado esta posibilidad cuando el punto de vacunación masiva está bien organizado como hemos demostrado ya".