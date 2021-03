Mari Carmen Moreno le entrega el bastón de manto. La iglesia de San José acogió la misa en Honor a la Patrona de Águilas, Ntra. Sra. Virgen de los Dolores, con la presencia de la alcaldesa Mari Carmen Moreno, quien nombró a la patrona como ‘alcaldesa Perpetua de Águilas’ y le entregó el bastón de mando: «Ay, madre, cuántas veces te he rezado, te he pedido, suplicado, que protegieras a mi pueblo y a todos mis vecinos durante este terrible año, he venido a esta iglesia y a solas te implorado, que me ayudarás a seguir adelante», declaraba.