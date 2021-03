El alcalde de Albudeite, José Luis Casales, ha presentado su baja en Ciudadanos y estaría tramitando ya su entrada en las filas del Partido Popular, tal y como lo asegura él mismo. "No ha sido una decisión que haya tomado a la ligera, llevaba tiempo barajando esta posibilidad y creo que mi entrada en el PP va a beneficiar enormemente a los vecinos de Albudeite".

De esta manera, se rompe el actual pacto de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos y pasaría a gobernar únicamente el PP, "por lo que no habría posibilidad de desacuerdos ni de ruptura de gobierno", afirma el alcalde.

Con su salida de Ciudadanos, Albudeite deja de tener representación municipal del partido naranja y se disuelve definitivamente el partido a nivel local. "He solicitado hasta en dos ocasiones poder reunirme con Inés Arrimadas en Madrid y ha sido imposible. Estoy en un partido donde no se me escucha y se han tomado decisiones por propia ambición y sin contar con nadie". Así, José Luis Casales, ya ex representante de Ciudadanos en Albudeite confirma que "ha sido la mejor decisión con diferencia para Albudeite".

El regidor no avisó a su partido de sus intenciones y afirma que tampoco tiene ninguna intención de ponerse en contacto con ellos.

PP y Cs ya trabajaban con la idea de que Casales continuara como alcalde, ya que el líder popular, Jesús García, tiene un empleo fuera de la Corporación. En principio, esta es la fórmula que regirá en el Ayuntamiento durante los dos años siguientes que quedan de mandato.

Cs: "Este señor vino de la mano de los tránsfugas"

Ana Martínez Vidal, coordinadora autonómica de Cs, asegura que la baja de Casales del partido se debe a que de esta manera se afianza dos años más en la Alcaldía, que tenía que dejar en breve según el pacto de Gobierno firmado con el PP tras las elecciones de 2019. "Hay mucha gente que vino a Cs para conseguir un cargo, que nunca fueron de centro", sostiene Vidal, que aprovecha para agradecer al Partido Popular su ayuda para "desbrozar" la propia formación naranja.

"Esto no es cuestión de ideología, son capaces de lo q sea con tal de perpetuarse en sus sillones", mantiene Martínez Vidal; y recuerda que "este señor vino de la mano de los tránsfugas", en referencia a Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez.

La líder naranja subraya que los más de sesenta cargos que continúan en el partido son "realmente" de Cs: "Somos menos pero estamos más fuertes que antes".