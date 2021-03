El PSOE de Caravaca ha puesto de manifiesto su malestar tras escuchar las declaraciones vertidas en los medios de comunicación por el alcalde de la ciudad, José Francisco García, por la moción de censura presentada por PSOE y C,s desde las filas socialistas opinan que «son impropias de la persona que es el máximo representante de una institución, como es el ayuntamiento de Caravaca», desde el PSOE local exigen al alcalde de pida disculpas públicamente.

« …Y por supuesto, lavarse la boca, eso es lo que tiene que hacer el señor Conesa antes de hablar de Caravaca… Pues yo le pido al señor Conesa que cuanto menos aparezca por Caravaca mejor, porque no va a ser bien recibido». Para el grupo municipal socialista «estas formas muestran que no es para nada el mejor representante de Caravaca de la Cruz y mucho menos el mejor ‘embajador’ y que no representa al conjunto de la ciudadanía de Caravaca de la Cruz».

El Partido Socialista de Caravaca no va a consentir que quien «debería ser el alcalde de todos, se permita hacer estas intolerables manifestaciones del Secretario General de los socialistas murcianos, Diego Conesa», en este sentido recuerdan que «representa en la Asamblea Regional de Murcia a miles de caravaqueños».

Desde el PSOE de Caravaca opinan que «Diego Conesa será bien recibido en la ciudad de Caravaca al igual que cualquier diputado de la Asamblea Regional sean del partido que sean».

En cuanto a su manifiesto enfado por la moción de censura llevada a cabo por el PSOE a nivel regional desde el PSOE de Caravaca de la Cruz, explican que «presentar una moción de censura es una herramienta democrática, tan democrática como la forma que él tuvo para ser alcalde, puesto que éste a pesar de perder las elecciones, formó gobierno».

«El actual alcalde debe tener presente que su partido no ha ganado las elecciones ni a nivel local, ni tampoco a nivel regional, por lo que no puede mostrarse democrático cuando la situación lo favorece a él personalmente y mostrar su lado antidemocrático cuando la situación se revierte e intuye que puede perder el poder», hacen referencia en su nota de prensa.

Por último, aclaran que desde el PSOE de Caravaca de la Cruz, «no hemos intercedido en el funcionamiento del Equipo de Gobierno y en ningún momento hemos realizado ninguna maniobra ni para buscar el poder, ni para acabar con el pacto de perdedores, algo que por otro lado hubiese sido más que razonable, ya que si la formación del PP está legitimada para formar gobierno con Ciudadanos, no lo está menos el PSOE, máxime teniendo en cuenta que fue este el partido ganador de las pasadas elecciones».

Para concluir, lamentan que «actúa de igual manera durante las sesiones plenarias, mostrando su incapacidad para ser el presidente del pleno y en más de una ocasión no ha estado a la altura de las circunstancias con nuestros compañeros del Grupo Municipal Socialista».

«Cuando se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio»

Sobre está petición, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha puesto de manifiesto que «tras escuchar insultos y acusaciones del más alto nivel por parte del portavoz y secretario general socialista desde la Tribuna de la Asamblea Regional, el PSOE de Caravaca se muestra muy indignado por unas palabra mías en una entrevista sacadas de contexto», en este sentido recuerda que «hice referencia a estas declaraciones de Diego Conesa durante el debate de la fracasada moción de censura, en las que se refirió a un caso que causó un daño económico y moral a vecinos y amigos de nuestro pueblo y que la Justicia archivó sin encontrar culpa alguna».

El regidor ha explicado que «si tanto han ofendido mis palabras entono disculpas, pero si la corrección se pide para unos, también lo exijo para quienes 4 años después no han pedido perdón aún por todo el dolor causado, y, es más, siguen aún utilizando esos argumentos y blasfemias para atacar a personas inocentes de nuestro pueblo y sacar provecho político utilizando palabras tan bajas como "chorizos"».

Por último, ha lamentado que en lugar de construir una política útil «el PSOE siga señalando a personas honorables con casos zanjados judicialmente. Pero fracasada la moción que urdieron de forma oscura en despachos de Madrid, es la forma que tienen de hacer ruido mediático».

También ha hecho un llamamiento para que «dejen este ruido y las cortinas humo para tapar sus intenciones fraguadas en despachos lejos de nuestro pueblo. Pónganse por favor en el camino de la cordura y el trabajo que esto es lo que se espera de los cargos públicos».