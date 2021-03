Los dos cuerpos encontrados en el accidente de Los Alcázares, pertenecientes ambos a varones originarios del Este de Europa, estaban completamente desnudos y mutilados, uno incluso con la cabeza cortada, informan fuentes cercanas a la investigación, que no descartan que el siniestro vial oculte un ajuste de cuentas.

La autopsia arrojará luz sobre lo sucedido y confirmará si ambos hombres, uno rumano y otro albanés, perdieron la vida como consecuencia de una colisión por alcance que se produjo de madrugada en la localidad costera. Presumiblemente, los dos varones viajaban en el automóvil que recibió el impacto por detrás del otro vehículo, lo cual hizo que perdiesen el control del volante y se saliesen de la carretera.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la mañana, a la altura de la salida a Los Narejos de la AP-7. Una llamada por parte de un conductor a Emergencias de que había chocado con un vehículo, aunque él se encontraba bien.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Los Alcázares, que se ocuparon de regular el tráfico, principalmente para evitar otro siniestro. También se movilizaron cuatro ambulancias, la Guardia Civil y bomberos del Consorcio.

Sanitarios atendieron in situ a un joven de 33 años de edad que luego fue conducido a Los Arcos del Mar Menor. Afortunadamente, su estado no era grave: sufría solo contusiones. Este chico declaró que se encontró parado un coche en mitad del carril y no pudo esquivarlo, explican fuentes policiales. Por tanto, los investigadores no descartan que en el accidente original hubiese participado otro vehículo que se habría marchado del lugar.

Los cuerpos fueron hallados a bastantes metros de donde se encontraban los turismos siniestrados, y se investiga si salieron despedidos como consecuencia del choque. En cuanto al hecho de que estuvieran mutilados, una de las hipótesis es que otros coches que pasaban por esa carretera pudieron arrollarlos sin darse cuenta, aunque en estos momentos, con la investigación apenas iniciada, no se descartan otras causas. Que los cuerpos estuviesen desnudos también llama la atención de los investigadores.

Los restos fueron trasladados posteriormente al Instituto de Medicina Legal, donde un informe forense revelará las causas de los decesos.