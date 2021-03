Todos los municipios de la comarca realizan durante estos días actividades para visibilizar el ‘Día Internacional de la Mujer’. En Cehegín, la pedanía de Canara, realizó un homenaje a la mujer rural del municipio, acogiendo el acto central del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en el que se ha leído el Manifiesto para la conmemoración de esta señalada fecha.

Ha sido leído por la concejala de Mujer e Igualdad, Mónica Sánchez. En el acto también han estado presentes la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el Primer Teniente de alcalde, Jerónimo Moya, miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal así como del pedáneo de Canara.

Además, el acto contó con la presencia y la palabra de los colectivos de Betania, Mujeres Progresistas, Centro de Arte “El Jardinico” y las asociaciones de Amas de Casa, “Agua y Tierra” y Mujeres Extranjeras; también la voz del rapero, Óscar de la Torre, así como el testimonio de dos mujeres de la pedanía de Canara, Isabel Martínez Ángela Sánchez, que han querido también plasmar su voz en este emblemático acto.

Mónica Sánchez, en la lectura del manifiesto, ha explicado que “la crisis nos está descubriendo la necesidad de valorar, de manera justa, la contribución de las mujeres al bienestar de la sociedad. Es el momento de entender el valor del trabajo y su reparto”.

“Aprovechemos, ha asegurado, esa situación para construir una sociedad basada en la igualdad de oportunidades, con trabajos dignos e igual remunerados para hombres y mujeres. La implantación de sistemas de flexibilización del tiempo de trabajo, el teletrabajo, las nuevas tecnologías o la teleformación son herramientas esenciales para empresas y organizaciones, independientemente de su tamaño, que favorecen un uso corresponsable de las medidas de conciliación, el fomento de la corresponsabilidad”.

Manifiesto por la igualdad en el 8 de marzo ‘Día Internacional de las Mujeres’ en Bullas

La Concejal de Igualdad, Carmen María Abellán, ha leído esta mañana, en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Bullas, un manifiesto por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

El acto se ha desarrollado con sobriedad por las circunstancias del momento. En este sentido, la concejal ha dicho que “sabemos que hoy este acto estaría arropado por los vecinos y vecinas de Bullas, siendo mucho más bonito, pero este año debemos ser responsables, aunque este Ayuntamiento no dará ni un paso atrás en la lucha por la igualdad”.

La reivindicación por una igualdad real, por un mundo justo, se hará, según ha comentado Abellán en su manifiesto, que se ha podido seguir en directo por el Facebook del Ayuntamiento de Bullas, desde los balcones, las redes sociales, “sigue en nosotras” ha manifestado.

El momento ha servido también para presentar “Forjando Historias”, una campaña audiovisual de sensibilización, que se podrá ver en la televisión local y en el Facebook e Instagram de Radio Bullas y del propio Ayuntamiento. El vídeo está realizado por Joaquín Olmedo y cuenta con la colaboración de una muestra representativa de mujeres de Bullas que ocupan diferentes puestos de trabajo.

De otra parte, la Concejal de Igualdad ha querido agradecer una vez más la implicación de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Bullas que este año se han dejado fotografiar. Así, del 8 al 21 de marzo, en los escaparates se verán las mujeres del comercio de Bullas y La Copa.

“Por todas, por las que ya no están, por las que seguimos y las que vendrán. Todos los días son 8 de marzo” ha concluido Carmen María Abellán.

Programación Día Internacional de las Mujeres

Toda la programación que abarca casi todo el mes de marzo se puede consultar en la web www.bullas.es. Aun así, dejamos esta lista de otras actividades de interés con motivo del Día de las Mujeres:

- XXVI Concurso de Narración Hiperbreve con el tema Mujer. (Bases folleto aparte y en www.bullas.es) El plazo de presentación será hasta el 26 de marzo de 2021.

- Durante estos días, la fuente de la Avenida de Murcia lucirá de color morado con motivo del Día Internacional de las Mujeres bajo el lema elegido por la ONU para este año: “Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

- “Cómo ha cambiado el papel de las mujeres a lo largo de los años”. Vídeos de testimonios realizado por Alzhad -Asociación de Alzheimer y otras Demencias- que será difundido a través de las redes sociales de dicha asociación.

- “Las mujeres de mi familia”. Sesión de reminiscencia sobre mujeres familiares de las usuarias y usuarios del Centro de Día. Actividad realizada por AMADE- Asociación de mayores dependientes.

- En los encuentros deportivos que se celebren durante los días 6 y 7 los clubes deportivos darán visibilidad al Día Internacional de las mujeres.

- BUSCAMOS REFERENTES. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Bullas busca mujeres referentes de nuestro municipio que a lo largo del año 2020 haya destacado en cualquier disciplina, tanto a nivel personal como laboral. Si eres una de ellas o la conoces envíanos una breve reseña a aio@bullas.es antes del 31 de marzo.

Este 8M Día Internacional de la Mujer se vive de manera online en Calasparra

Hoy 8 de marzo, como cada año desde el Ayuntamiento de Calasparra se suman a la reivindicación del Día Internacional de la Mujer. Para reiterar nuestro compromiso y trabajo diario, para conseguir la consolidación de la igualdad plena y efectiva, entre hombres y mujeres, esencial para el avance de la sociedad y de nuestra democracia.

La cartelería de este 8M, que está en las calles de nuestro municipio desde el pasado viernes, junto con la iluminación en lila de la fachada del edificio consistorial y la invitación que realizaron las mujeres del taller de riso-memoria de Calasparra, para que cada una creara su propia pancarta escribiendo sobre un trozo de tela 8 MARZO MUJERES y colgándolo del balcón o ventana. Para que todo el mundo que lo vea sepa que ahí vive una mujer trabajadora, están visibilizando en las calles de nuestro municipio este 8M tan inusual.

Dentro de las actividades que se están realizando entorno este día 8 de marzo y dado el contexto de crisis sanitaria en el que actualmente estamos inmersos. Desde el Ayuntamiento de Calasparra se ha realizado la reposición de la señalética que indica en nombre de la ‘Plaza de las Picaoras’ y la siembra de cuatro jacarandas, árboles que pueden llegar a alcanzar una elevada estatura y que produce unas pequeñas flores violetas, que lo cubren por completo durante la primavera. Ha sido el color de su flor, el violeta que simboliza la Igualdad de Género, por el cual se ha elegido este árbol para su siembra.

En un momento en el que no podemos manifestarnos físicamente y es imprescindible cumplir con el distanciamiento social y las normas que permiten frenar la expansión de la COVID19, es también necesario seguir reivindicando espacios públicos, no solo durante el 8M, sino durante todo el año. Ya que la igualdad de género y los derechos de las mujeres son esenciales para superar juntos esta pandemia, para recuperarnos más rápido y para construir un futuro mejor para todos.

La lectura del manifiesto también se ha traspasado al plano online y ha sido publicado por los medios de comunicación y las redes sociales del Ayuntamiento.

La edil de Igualdad, Cristina Ruiz, ha declarado que ‘el Covid-19 nos va a impedir salir a tomar las calles como lo hacíamos hasta ahora, por ello desde el Ayuntamiento de Calasparra hemos buscado otras formas de seguir haciendo activismo para que se vea a las mujeres, para reclamar los derechos que muchas están perdiendo por el camino, para revertir las desigualdades y también señalarlas.’

Mostrando el papel de la mujer, a través de las redes, en Moratalla

Las mujeres del Centro de Día de Moratalla han realizado este vídeo para conmemorar el 8M. A través de lemas reivindican la igualdad en este año en el que el Día Internacional de la Mujer se está llevando a cabo a través de iniciativas digitales.

Por otro lado, las luces de la fachada del Ayuntamiento de Moratalla lucen el color violeta en conmemoración del 8M. Además, están programadas varias acciones durante el Día Internacional de la Mujer en una edición en la que se han evitado las actividades masivas acorde a la situación de pandemia.

Se está realizando la Exposición "Mitos sobre la Violencia Sexual" en el IES Don Pedro García Aguilera y se está impartiendo el taller "Si es amor, no duele". En la biblioteca municipal se ha preparado una exposición especial de libros con temática relacionada con las mujeres en la biblioteca pública municipal.

El PSOE de Caravaca, 'Seguimos aquí, 8M'

La edil socialista Gloria López, ha intervenido en la rueda de prensa con motivo del 8M para manifestar su apoyo a la lucha por la Igualdad de las Mujeres: “esta mañana al salir de mi casa, lo primero que me he encontrado ha sido un balcón con un cartel morado, en el que se podía leer: seguimos aquí, 8M” esas tres palabras, pintadas en un balcón anónimo, de una barrio normal, en una ciudad pequeña me ha hecho pensar que algo estamos haciendo bien. Que la lucha de otras antes que nosotras no ha sido en vano, que la lucha de todas cada día por un mundo mejor, más igualitario, basado en la educación y el respeto, es posible. Que a pesar de todo, de pandemias y de violencias, de desigualdades e injusticias, de diversidades sociales, culturales y territoriales, a pesar de todo, seguimos aquí” ha declarado Gloria López, quien ha felicitado a las Mujeres Galardonadas por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz en este año 2021.

“Cualquier generación ha subido un ramo de flores, un primero de mayo al santuario hecho por la Maruja, la de las flores. Cualquier balcón o jardín posee una maceta o un árbol plantado del vivero de Maribel, la de Navares. Y durante la pandemia se plantó la esperanza en nuestra residencia de Ancianos, donde luego crecieron vidas y esto ha sido gracias al trabajo de Mariana, Mercedes, Juana Mari y Rosi.“ ha destacado la socialista Gloria López, quien ha asegurado que todas estas mujeres son un ejemplo a seguir y serán semillas de las nuevas generaciones.

Por su parte, la socialista María José Soria ha enfatizado que desde el PSOE se fija la mirada especialmente sobre aquellas Mujeres que sufren una mayor precariedad, las mujeres que por posición social y vital necesitan de las políticas públicas, de los recursos del Estado y las Instituciones.

“Necesitamos políticas dirigidas a cerrar las muchas brechas que nos quedan aún pendientes como la laboral.” ha informado María José Soria, quien ha comunicado que como Partido Socialista, se mantiene la perspectiva europea e internacionalista en nuestros planteamientos y se defiende la necesidad de impulsar el fortalecimiento de la agenda europea por la igualdad, de incrementar los recursos en las políticas de igualdad de género y de elevar las exigencias en la normativa comunitaria para el avance de las mujeres europeas”. Para concluir, Soria ha leído fragmento de Lieders de Rosalía de Castro.