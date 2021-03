La longitud de soterramiento total del ferrocarril en Lorca ascendería a unos 2.900 metros según el expediente aprobado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Algo que ha vuelto a enfrentar al PSOE, partido que gobierna en la Ciudad del Sol, con el PP.

En concreto, el Mitma ha aprobado el expediente de información pública y, definitivamente, el ‘Estudio informativo del proyecto de integración urbana y adaptación a altas prestaciones de la red ferroviaria de Lorca’, seleccionando como alternativa a desarrollar en los futuros proyectos constructivos la denominada Alternativa 2. Dicha alternativa plantea el soterramiento de la línea desde su origen, la salida de la nueva estación de San Diego, hasta pasar el cruce con la carretera RM-11, es decir, la práctica totalidad de su recorrido, según informaron fuentes del Ministerio.

Además, con el fin de mejorar la integración urbana de manera compatible con las obras en marcha en el corredor, se propone la realización de actuaciones de ajuste de los parámetros de trazado verticales y un cubrimiento adicional de aproximadamente 350 metros en la zona contigua al soterramiento en su lado norte.

De esta forma, la parte cubierta quedaría prolongada esa longitud equivalente, por lo que la longitud de soterramiento total ascendería a unos 2.900 metros.

Además, se contempla una nueva estación de alta velocidad soterrada en Sutullena, que mantendrá el edificio de viajeros actual, aunque ampliándolo.

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, manifestó que la ampliación en 350 metros del soterramiento del AVE a su paso por el casco urbano supone ampliar un 15 % la longitud el túnel previsto, lo que encarecerá el presupuesto de la obra «entre 15 y 20 millones de euros» sobre los 135 iniciales.

Agradeció que el ministerio haya sido «sensible» a las peticiones del Ayuntamiento para aumentar al máximo el tramo soterrado y consideró que el proyecto «mejora sustancialmente» respecto a la primera versión. No obstante, admitió que no está «satisfecho al cien por cien» porque las reclamaciones del Consistorio alcanzaban llegar a los 4,3 kilómetros de tramo soterrado, algo que no ha sido posible por razones técnicas relacionadas con la construcción de la ronda central de circunvalación para vehículos.

Por su parte, el presidente del PP en Lorca, Fulgencio Gil, ha dicho que el estudio definitivo de la integración urbana del AVE en la ciudad «ratifica» el del año 2018, lo que supone que «se han perdido tres años» para poner en marcha el proyecto y eso hará que los trenes de alta velocidad no lleguen hasta 2028 a la ciudad.