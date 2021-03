Cinco funcionarios pertenecientes a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, en Lorca, no salen de su asombro tras comprobar que el resto de compañeros agentes de la Policía han sido vacunados contra la COVID-19 durante los últimos días y a ellos nadie les ha dicho nada, hasta el momento, pese a su insistencia por conocer los motivos.

Se trata de los funcionarios que trabajan de cara al público realizando funciones de atención directa en las secciones del Documento Nacional de Identidad y Servicio de Extranjería, que deben además acudir a domicilios de enfermos, residencias y hospitales para hacer diferentes funciones, como renovaciones del DNI, y que comparten dichas funciones con los propios agentes de Policía, por lo que les resulta paradójico que, realizando el mismo trabajo, unos estén vacunados y otros no.

Hay que recordar que durante el confinamiento a los cuerpos generales de expedición del DNI se les consideró como esenciales y acudían a trabajar presencialmente al encontrarse el resto de organismos cerrados al público y requiriendo la presentación de trámites de forma telemática para lo cual se precisaba del DNI electrónico.

Este colectivo desconoce quién ha decretado su exclusión para ser vacunados y no saben si se trata de la consejería de Salud o el Ministerio de Sanidad. Han solicitado por escrito que se les aclare la situación, pero afirman que "hasta la fecha nadie nos ha dado una explicación sobre el motivo que justifique esta discriminación, ya que no entendemos cómo realizando la misma labor a los policías los vacunan y a los cuerpos generales no".

Afirman, por otra parte que, según sus noticias, el subdirector general de Recursos Humanos, Agustín Alonso- Carriazo, ha explicado en una circular que "en los próximos días las consejerías de Salud de las comunidades autónomas iniciarán el proceso de vacunación del personal que desarrolla sus labores profesionales en la Dirección General de la Policía".

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud de Murcia, donde explican que estos profesionales "no se han vacunado porque en el listado que les remitió la Delegación del Gobierno de Murcia, no constaban sus nombres", y añaden que desconocen la razón. "El resto de agentes de la Policía Nacional se ha vacunado en el complejo deportivo Felipe VI sin demora alguna". No obstante afirman que "si la Delegación del Gobierno nos envía la lista con el nombre de estos cinco profesionales, se les citará en pocos días para vacunarlos".