El Ayuntamiento de San Javier se personará en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de la localidad en relación a presuntos delitos de falsedad documental relacionados con la oferta presentada por la empresa Offshore Special Services (OSS) en la licitación del Servicio de Emergencias Municipal.

La investigación de la Fiscalía sobre los hechos aportados por el Consistorio sanjaviereño demuestra, entre otras cosas, la manipulación en la tarjeta de inspección técnica de un camión de bomberos que la empresa aportaba como mejora en la licitación, en la que habría ocultado su antigüedad al retirar el dato de la fecha de su primera matriculación en 1996 por lo que su valor real sería de 20.000 euros y no de 230.000 euros como afirmaba la empresa, según el peritaje aportado por el Ayuntamiento.

Asimismo se denuncia la supuesta falsedad de cuatro certificados de calidad realizados por una certificadora holandesa que ha negado haberlos emitido y que mejoraban sus opciones de cara a la adjudicación, tal como recoge la propia Fiscalía en su informe.

El Ayuntamiento de San Javier considera especialmente grave el hecho de que la empresa OSS haya ocultado que no estaba en posesión de la tarjeta de transporte sanitaria pública, sin la cual no puede prestar el servicio de ambulancia que de hecho prestó desde el inicio del servicio en junio de 2019 hasta noviembre de 2020, cuando la Concejalía de Protección Civil, conocedora de este hecho, procedió a la paralización del servicio ante las graves consecuencias que habría tenido para el Ayuntamiento, como responsable subsidiario, cualquier incidente. Así, no se aplicará la prórroga de un año prevista en el contrato vigente (que finaliza en junio próximo) y se estudia la posibilidad de resolución y suspensión cautelar del contrato en vigor antes de su caducidad.

Los hechos denunciados a Fiscalía por el Ayuntamiento han supuesto asimismo la apertura de dos expedientes disciplinarios a los anteriores técnicos de Protección Civil responsables de la supervisión del contrato.

Nueva licitación

El Consistorio, además de personarse como acusación particular, trabaja ya en una nueva licitación del contrato de emergencias municipal «que garantice la solvencia económica y técnica de las empresas así como una relación leal hacia el Ayuntamiento», según ha explicado el alcalde del municipio, José Miguel Luengo.