Desde el sindicato explican que la gota que colma el vaso es el incumplimiento del acuerdo de oferta de empleo público en el que, a propuesta de CCOO, se debía haber incluido una plaza de inspector de policía y el Alcalde de Moratalla unilateralmente, cambia por otra.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moratalla, con el alcalde Jesús Amo a la cabeza, vuelve a incumplir un acuerdo pactado con sus trabajadores y trabajadoras, esta vez, con el colectivo de la Policía Local.

En la última mesa de negociación se acordó incluir en la oferta de empleo público del año 2020 la plaza de Inspector de Policía Local, vacante durante más de diez años; plaza que CCOO considera imprescindible para el desarrollo del trabajo policial, además es obligatoria se creación según el art 25.5 de la ley 6/2019 de 4 de abril, de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia, en cuanto a jerarquización, optimización de recursos, tanto humanos como materiales, y eficiencia. Todo ello enfocado a dar el mejor servicio a los ciudadanos de Moratalla.

Para sorpresa de CCOO, la publicación de la oferta de empleo público no incluye la plaza de Inspector, pactada en la negociación. La que sí se incluye es una plaza de Subinspector, vacante desde hace escasas semanas. Por tanto, manipulan e incumplen lo pactado. Desconocemos los motivos del incumplimiento y más teniendo en cuenta que está obligado por ley a cubrir esa plaza. Así lo establece el artículo 25.1 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia. Dadas las circunstancias existentes en la plantilla de Moratalla, cubrir la plaza de Inspector es imperativo.

Como decimos, esta es la gota que colma el vaso en la paciencia de la representación sindical. Jesús Amo no convoca los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras, otorga gratificaciones económicas según su propio criterio y al personal que él quiere, modifica condiciones laborales de personas concretas, no aporta información ni participación en decisiones que afectan a toda la plantilla. Y así una larga lista de incumplimientos que obliga a CCOO a denunciar al ayuntamiento ante la inspección de trabajo y que dicta instrucciones obligando al Ayuntamiento a cumplir las normas. Instrucción a la que Jesús Amo no hace caso ninguno desde hace más de un año y medio.

Lejos de seguir la instrucción de la inspección el alcalde Jesús Amo no cesa en sus ataques a los derechos laborales, no dialoga ni convoca los órganos de representación en materia de prevención de riesgos laborales, ni siquiera en momentos en los que el Ayuntamiento ha tenido un brote importante de covid entre la plantilla. Tampoco asume el pago de la mitad de la paga extra de 2012, devengo reflejado en los presupuestos municipales y que la ley establecía el año 2017 y sigue estableciendo en los presupuestos del 2021, como último plazo y que el alcalde sigue sin cumplir.

Este desprecio a la representación sindical y a la ley empuja a CCOO al estudio por parte de los servicios jurídicos del sindicato de la presentación de un conflicto colectivo ante el juzgado.

Es con el colectivo de la policía local con el que el Jesús Amo acumula un grado de desacuerdo más grave. Como muestra está el intento de reducir los permisos de maternidad-paternidad de la policía local, derechos establecidos por ley estatal e informados favorablemente hasta por los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento. Y como ya hemos mencionado anteriormente, en otro acuerdo de Mesa de Negociación se vota la aprobación para la oferta de UNA PLAZA DE INSPECTOR DE POLICÍA y unilateralmente vulneran el acuerdo y ofertan una plaza de subinspector.

Creemos que el secretario del ayuntamiento, encargado de redactar el Acta de Mesa tendrá que dar explicaciones ante la publicación en el BORM de un acuerdo distinto al tomado en mesa de negociación.

Por si no fuese bastante, la oposición por la modalidad de turno libre de cuatro plazas de agente, se encuentra paralizada desde principios de julio, cuando dio por concluido el plazo para la presentación de instancias. Esta demora no tiene explicación ya que numerosos municipios de la región han iniciado su proceso selectivo posteriormente al de Moratalla y ya lo han finalizado.

El trato a la Policía Local de Moratalla por parte del equipo de gobierno actual y por extensión a la ciudadanía de Moratalla, que está sufriendo el déficit de recursos (sobre todo humanos) del colectivo, es cuanto menos reseñable. Para colmo, en las próximas semanas el número de agentes se va a ver reducido en cuatro, ya que dos compañeros se encontrarán de permiso de paternidad y otros dos abandonarán definitivamente la plantilla para incorporarse a prestar servicio en otro Ayuntamiento.

La pasmosa pasividad del alcalde de Moratalla y el trato degradante que está ejerciendo sobre la Policía Local de Moratalla es inasumible, pues lo que está en juego no es solo el respeto a las condiciones laborales de un colectivo, lo que Jesús Amo pone en juego es la seguridad del pueblo de Moratalla.