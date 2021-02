La Policía Local de Alcantarilla cerraba este viernes por la noche un bar de copas de la Avenida de las Américas, en polígono industrial Oeste, con unas 25 personas de fiesta. Aunque en Alcantarilla sí se pueden abrir las terrazas, hay que cumplir con una serie de requisitos: por ejemplo, hay reducción de aforo y no se puede consumir en el interior de los locales.

Al llegar los municipales, se encontraron con que en algunas mesas había más gente de la permitida por el decreto de López Miras. Además, esta misma normativa establece que solo se pueden sentar juntas personas que vivan bajo el mismo techo. En el pub Angels, que es como se llama el garito, había grupos de amigos que no son convivientes, explican testigos y fuentes cercanas al caso. Además, había bebidas sobre la barra del interior, lo que hizo presuponer a los agentes que podía que hubiese dentro más gente de la que a su llegada estaba.

En septiembre, la Policía Local y la Nacional de Alcantarilla ya cerraban el mismo bar, al sorprender a 80 personas en una fiesta ilegal, 61 de ellas sin mascarilla. En la actuación de este viernes, el pub fue precintado por incumplir las medidas sanitarias establecidas y se denunció a unos 25 clientes, indican fuentes cercanas al caso.

No se ha procedido al arresto de nadie, porque el Código Penal no ha sido modificado: no es delito reunirse, es una infracción a la normativa de López Miras. A los infractores les puede proponer para sanción, en todo caso, y será el organismo competente, que en este caso es la Consejería de Salud, el que decida si se multa o no a estas personas.