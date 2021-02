Desmantelan dos fiestas en casas y un botellón en la calle en Molina de Segura

Dos fiestas en viviendas y un botellón al aire libre. Es el balance de las actuaciones de este fin de semana en Molina de Segura relacionadas con el incumplimiento de las medidas ordenadas por López Miras para tratar de frenar los contagios de coronavirus, pandemia que ha segado la vida de más de 1.200 personas solo en la Región.



Según indicaron fuentes policiales, el viernes por la noche se extendieron 22 denuncias a un grupo de jóvenes que estaba de fiesta, bebiendo alcohol y con la música muy alta puesta en un altavoz, al aire libre, en concreto en la Rambla de los Calderones. Asimismo, a las cinco de la mañana se denunció a la duena de una vivienda, ubicada en la calle Mayor, por estar realizando una fiesta en su domicilio.

El sábado, por otro lado, se procedió al desalojo de una fiesta en una vivienda de la calle Alfonso X El Sabio, en la que había personas no convivientes que fueron propuestas para sanción.

No se produjeron detenciones en ninguna de estas actuaciones. Hay que tener en cuenta que el Código Penal no ha sido modificado: no es delito reunirse, es una infracción a la normativa anticovid del Gobierno regional. A las personas pilladas in fraganti les puede proponer para sanción, en todo caso, y será la Consejería de Salud el organismo que decida si finalmente estas personas son multadas.