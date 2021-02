Trepa a un primer piso en Los Alcázares para intentar llevarse el perro de su ex

Un individuo, cuya identidad y edad no han sido facilitada, era identificado en Los Alcázares tras, presuntamente, intentar llevarse el perro de su exnovia de la casa de esta tras romperse la relación.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, sobre las seis y media de la tarde, en la calle Hiedra de la citada localidad costera. Testigos de lo sucedido alertaron a Emergencias, dado que había una pareja discutiendo y el varón, aseguraron, se encontraba muy alterado, por lo que temían que la integridad de la mujer estuviese en riesgo.

Dado que el aviso entró como violencia de género, al lugar se desplazó rápidamente una patrulla de la Policía Local, que identificó a un sujeto que, supuestamente, había subido desde el atrio a la primera planta del dúplex con intención de llevarse a la mascota. No hubo agresión en ningún momento, ni a la joven ni al animal.

El can está a nombre de la mujer, por lo que el varón no pudo llevárselo. Los municipales procedieron a identificar al chico, que no llegó a ser detenido.

Hace dos años se dictaba en España la primera sentencia que otorgaba la custodia compartida de un perro en caso de separación. En la resolución constaba que los animales no pueden ser tratados como meros bienes muebles, sino que son "seres dotados de sensibilidad" y por tanto se debe "atender al bienestar del animal" cuando se ventilen cuestiones jurídicas que afecten a su propiedad, como el derecho de propiedad o el derecho de uso y disfrute.