Reclama casi 100.000 euros al Ayuntamiento por sufrir una caída en una plaza de Jumilla

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al emitir un informe sobre la consulta hecha por el ayuntamiento de Jumilla, ha concluido que no tiene la obligación de abonar a una vecina los 98.600 euros que la mujer reclamó por las lesiones que aseguró haber sufrido al resbalar en una plaza y sufrir una fractura de radio.

El dictamen, al que ha tenido acceso Efe, señala que la demandante no acreditó el lugar exacto donde se habría producido el percance ni tampoco que existiera una relación de causalidad entre el daño por el que reclamaba y el funcionamiento de los servicios públicos, requisito indispensable para exigir la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

En su demanda, la accidentada expuso que la caída se produjo el 21 de abril de 2017 en la plaza de Arriba, a la que se había dirigido desde su vivienda para llevar la basura al contenedor.

Y añadió que el suceso, en el que sufrió una lesión de la que tardó en recuperarse 264 días, se produjo debido a lo resbaladizo del suelo de la plaza.

Frente a esa argumentación, el CJRM comenta que está acreditada la existencia del daño, pero no el punto exacto donde se produjo, ya que no toda la plaza ha sufrido el mismo desgaste desde que fue arreglada en 2001, pues hay zonas por donde pasan coches y otras que no