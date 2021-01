Desmantelan una guardería ilegal con varios niños en un piso de Los Alcázares

Vecinos aseguraron que las mujeres llevaban años con esta escuela infantil 'sin papeles', que entraña mayor riesgo en tiempos de covid

La Policía Local de Los Alcázares ha descubierto en un piso de la localidad una guardería ilegal, en la que había, en el momento de la actuación policial, tres menores, aunque, según los residentes en la zona que denunciaron la situación, se llegaban a juntar más de diez, indican fuentes del Cuerpo.

Precisamente fueron los vecinos quienes dieron aviso a los municipales del trajín de niños en el domicilio, en distintos horarios. Cuando los agentes se personaron en el lugar, encontraron allí a tres pequeños, con edades comprendidas entre uno y seis años, a cargo de dos mujeres que se hallaban sin mascarilla. Además, el lugar, que no está registrado como escuela infantil, sino como domicilio particular, no contaba con la ventilación recomendada en tiempos de coronavirus, por el que han muerto ya más de un millar de personas en la Región de Murcia.

Vecinos aseguraron a este redacción que las mujeres llevaban años con esta escuela infantil 'sin papeles', que entraña mayor riesgo en tiempos de covid.

Los menores, explican fuentes cercanas al caso, eran hijos de trabajadores agrícolas que comienzan su jornada de madrugada. La Policía se puso en contacto con los adultos, para que se hiciesen cargo de los pequeños, y también puso el caso en conocimiento de los Servicios Sociales, con el fin de que el Ayuntamiento promueva la forma de que estos padres puedan dejar a los niños con alguien mientras están trabajando.

"Somos conscientes de que los padres necesitan apoyo y ayuda para el cuidado de sus hijos cuando trabajan, pero eso no debe suponer un riesgo para los menores ni para la sociedad", detallan desde el Cuerpo.

Las cuidadoras han sido propuestas para sanción por varias infracciones a la normativa dictada a propósito de la covid: en la casa, por ejemplo, había más de dos personas no convivientes. También se les multará por no usar tapabocas.

La Policía Local elaboró un informe del caso que fue remitido al Instituto Armado, Cuerpo competente para asumir la investigación del asunto.