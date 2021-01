El Ayuntamiento de Caravaca pide colaboración para que se consolide la tendencia a la baja de positivos

La gerente del área IV de Salud lanza un mensaje tranquilizador en cuanto a la situación del Hospital Comarcal, donde se ha reforzado personal y se ha producido una reserva y redistribución de espacios, y no se registra falta de camas

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha celebrado una nueva convocatoria del Comité Local de Seguimiento COVID-19, que está presidido por el alcalde, José Francisco García, y cuenta con la participación de la gerencia médica del área de Salud del Noroeste, mandos de los Cuerpos de Seguridad, así como responsables de las concejalías de Sanidad y Seguridad y portavoces de los grupos políticos municipales.

El alcalde ha pedido que continúe el esfuerzo social para acortar en el tiempo todo lo posible esta situación y que siga la tendencia a la baja de positivos de la última semana. "Nuestro comportamiento responsable salva vidas, pero también contribuye a superar la fase de medidas restrictivas aplicadas a municipios con riesgo extremo de contagio, que supone un varapalo al sector del comercio, la hostelería y otros servicios no esenciales. En este sentido, José Francisco García ha vuelto a demandar un plan de rescate para el comercio minorista a las administraciones regional y nacional, al igual que la Región de Murcia hizo con el sector de la hostelería.

"Respetamos y nos guiamos por el criterio de la autoridades sanitarias, pero en este caso Caravaca ha salido perjudicada al tenerse en cuenta el índice acumulado de contagios a 14 días y no el de la última semana, cuando se ha producido un descenso de la curva de contagios, con cerca de 200 casos activos menos en seis días", ha manifestado el alcalde, José Francisco García, quien ha puntualizado que "la mejoría de las cifras no debe llevarnos a la relajación porque la pandemia no está controlada".



Campaña vacunación y situación del Hospital Comarcal del Noroeste

La gerente del Área IV de Salud, Mercedes Barba, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en cuanto a la situación de los servicios sanitarios que dan cobertura al Noroeste, al tiempo que ha desmentido las manifestaciones que han apuntado a un actual colapso del centro hospitalario.

Así, ha informado del refuerzo de personal, con enfermeras, médicos y anestesista, así como de la redistribución de espacios. Actualmente la planta de Medicina Interna está reservada a pacientes COVID-19, con 27 de las 32 camas ocupadas. Además, se encuentran en reserva las camas de Traumatología y una parte de las de Reanimación, ya que las cirugías no urgentes permanecen por el momento suspendidas.

El alcalde ha querido destacar el trabajo encomiable y trasladar un mensaje de ánimo a todo el personal sanitario del Hospital y del Centro de Salud por el esfuerzo y profesionalidad. Además se ha dirigido de forma particular al equipo de vacunación, que ha suministrado ya la segunda dosis a los usuarios y personal de atención directa de las residencias de ancianos y personas dependientes, así como a los pisos tutelados de APCOM.

La gerencia ha confirmado que este sábado se vacuna a usuarios y personal de los centros de día (Mayrena, Copo y el Centro de Día del Hogar de Personas Mayores del IMAS), por lo que por el momento estarían suministradas el 100% de las dosis recibidas hasta la fecha.



Actuaciones en materia de seguridad ciudadana para el cumplimiento de las medidas preventivas COVID-19

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Santiago Villa, ha informado que tanto los patrullajes en el municipio como los controles fijos perimetrales de la Policía Local se están llevando de forma diaria. Asimismo, ha solicitado "colaboración ciudadana para que se alerte, mediante llamada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de cualquier comportamiento imprudente, que infrinja las medidas preventivas y ponga en riesgo la salud de los demás".

"Si bien el comportamiento tanto de ciudadanos como de los propietarios de establecimientos públicos es de respeto a la normativa regional vigente, se producen casos puntuales con incumplimientos graves", ha señalado José Santiago Villa. En este sentido, ha informado de dos actuaciones destacadas llevabas a cabo por los agentes de la Policía Local en los últimos días, como la intervención en una fiesta ilegal en una vivienda del casco histórico, en que la que se desalojó a los participantes y se propuso la sanción que lleva aparejada los hechos con cantidades de hasta 3.000 euros.

La otra actuación destacada ha sido la que ha tenido lugar en un local público, donde varias personas se encontraban haciendo uso del servicio en barra, consumiendo alcohol y tabaco en el interior. Esta denuncia se producía dentro de las inspecciones que de forma periódica se vienen realizando en los establecimientos públicos de hostelería, comercio y otros servicios, en los que en su inmensa mayoría se cumple con las medidas de higiene y seguridad que recoge la normativa.

Conforme al acuerdo de colaboración entre los Ayuntamientos de Caravaca de la Cruz y Cehegín en materia de seguridad, se realizan diariamente los controles en los límites entre municipios para velar por la medida del confinamiento perimetral.



Medidas del Ayuntamiento de Caravaca que afectan a servicios no esenciales

A raíz de la entrada del municipio en el nivel de riesgo extremo de contagio, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, en base a las propuestas trasladadas por las distintas concejalías, activó una serie de medidas el pasado 13 de enero. Entre ellas la suspensión temporal de escuelas deportivas municipales, dado que la orden para la actividad deportiva de la Región de Murcia limita el uso de las instalaciones a un tercio de capacidad, lo cual impide la adaptación de esta actividad a los 1.200 matriculados en sus distintas modalidades.

También en materia deportiva y en cumplimiento de la normativa regional, a partir de hoy, miércoles 27, las instalaciones municipales al aire libre adaptan sus horarios. De este modo, el Polideportivo Juan Carlos I estará abierto de lunes a viernes, de 09.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00 (únicamente para uso de las pistas de tenis y frontenis). El Complejo Deportivo Francisco Fernández Torralba lo dará de lunes a viernes, 09.00 a 12.00, únicamente para la práctica de atletismo y previa solicitud en las oficinas de la Concejalía de Deportes. Los pabellones municipales y campos de fútbol permanecerán temporalmente cerrados, excepto para entrenamientos de equipos de categoría Nacional, sujetos al protocolo establecido por el Consejo Superior de Deportes.

Otras decisiones adoptadas desde la institución municipal en el anterior Comité Local de Seguimiento del COVID-19 fueron la paralización de servicios de la Casa de la Cultura, a excepción del servicio de préstamo bibliotecario; el cierre del Aula de Estudio 24 horas y de la Red de Museos, así como la clausura de las zonas infantiles de parques y jardines.

El Ayuntamiento continúa con el rastreo local a través de trabajadores municipales

El Ayuntamiento de Caravaca fue pionero en la puesta en marcha de un equipo de rastreadores locales, formado por el equipo de epidemiología de la Región de Murcia y que trabaja bajo la coordinación del Servicio Murciano de Salud. Actualmente está integrado por 37 trabajadores de las áreas de Turismo, Deportes y Juventud, que desarrollan su labor con el seguimiento casos positivos y detectando sus contactos directos para el cumplimiento de la cuarentena.

El equipo trabaja para Caravaca y pero también presta colaboración a otros municipios sin estos medios. Lo hacen en grupos burbuja, en salas diferentes y en varios turnos.

Además, el alcalde ha informado que otra medida de colaboración entre el Ayuntamiento y el Área IV de Salud es la cesión del salón de actos de la Casa de la Cultura 'Emilio Sáez' como centro de hemodonación.