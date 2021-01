Un año de cárcel por abusar de una vecina de 71 años por la calle en Bullas

La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia de un juzgado de Lo Penal que condenó a un hombre a un año de cárcel por abusar sexualmente de una vecina de 71 años de edad por la calle en Bullas.

El día del ataque celebraba el pueblo sus fiestas. La señora iba caminando hacia su casa cuando el hombre, cuyas iniciales son M. M. D., "comenzó a seguirla y a decirle 'que, si se iban a su casa', a lo que ella respondió que no, siguiendo su camino. No contento con la respuesta, el acusado, con ánimo libidinoso la intentó besar, pero ante la negativa de la mujer y mientras ésta intentaba huir, el acusado le tocó el trasero. La perjudicada tuvo que ser asistida en el centro de salud dada la crisis nerviosa que presentaba", se lee en el relato de hechos probados.

La mujer tenía plenamente identificado al sujeto, tanto que hasta facilitó a los agentes su nombre y apellidos. Por tanto, el arresto del individuo se produjo apenas dos horas después de que la señora presentase la denuncia.

Cuando el juzgado de Lo Penal lo condenó, el sospechoso presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Murcia, en el cual alegaba que la mujer "se asustó, malinterpretando sus actos", posiblemente porque él iba borracho, tal y como admitió. Ir ebrio, de hecho, sirvió de atenuante a la hora de dictar sentencia. Sostenía también el sujeto que él no dijo a la septuagenaria 'vámonos a tu casa', sino 'casa, lloviendo', pero que él no habla apenas español (es búlgaro) y por eso la vecina no le entendió.

La Audiencia Provincial desestima su recurso y confirma la sentencia, por la cual el hombre no podrá acercarse a menos de 80 metros de su víctima durante dos años.