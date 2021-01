El Ayuntamiento de Caravaca aprueba la desafectación del Mercado de Ganado de Cavila

En lo referente a mociones, se aprobaron las de mejora de caminos rurales y plan de actuación en centros educativos (Grupo Socialista); y la que insta al Gobierno de la Nación a planificar y dar a conocer un calendario de vacunación (Grupo Popular)

Con el fin de dotarlo de un uso que aporte un beneficio social y contribuya al desarrollo y a la creación de empleo, el Pleno del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz aprobó, con el voto favorable de los concejales del equipo de Gobierno, el cambio de bien de dominio público a bien patrimonial del Mercado de Ganado, situado en la principal zona industrial del municipio.

Las instalaciones del Polígono de Venta de Cavila se componen de tres naves, un edificio de oficinas y una báscula, con una superficie total de 40.000 metros cuadrados.

"Con este primer paso, que consiste en un trámite jurídico conocido técnicamente como desafectación, la intención es iniciar el camino para buscar oportunidades a este espacio municipal de inmensas dimensiones localizado en el corazón de un polígono colmatado y, por tanto, sin prácticamente espacio disponible", informó durante su exposición la concejal de Urbanismo, Mónica Sánchez, quien detalló que "actualmente y conforme a la legislación vigente, este espacio no puede tener otro uso que no sea el destinado a Mercado de Ganado, para lo que no ha sido utilizado desde su creación, en los últimos 30 años".

En cuanto al objetivo que se persigue con la desafectación del Mercado de Ganado es dotarlo de usos que repercutan en un beneficio social y frenen su avanzado estado de deterioro debido a la ausencia de actividad de este complejo municipal, en el que tan solo una parte de sus naves han sido utilizadas de forma muy esporádica a modo de recinto ferial.

"Para ello abriremos un proceso público y transparente que permita, por ejemplo, arrendar las instalaciones a emprendedores, empresas, cooperativas o asociaciones con proyectos que generen desarrollo. En el momento actual, con las nefastas consecuencias de las crisis para muchas familias, las administraciones públicas debemos centrarnos, con más ahínco que nunca, en la búsqueda de alternativas y en poner a disposición todos los espacios sin utilidad para contribuir a salir adelante", subrayó la titular de Urbanismo.

Por otra parte, en el último Pleno ordinario salieron adelante otros puntos como la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con la inclusión de un ayudante de servicio de inspección y vigilancia, un conductor y un procurador. Este punto contó con el apoyo unánime de los grupos representados en la mesa.

Igualmente, se aprobaron las propuestas de la Concejalía de Hacienda de extensión del convenio de colaboración con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia para la liquidación y recaudación del Impuesto sobre Terrenos de Naturaleza Urbana, así de modificación de la Ordenanza General de Inspección Tributos de derecho público local. El primer punto salió adelante con la abstención del Grupo Municipal Socialista y el segundo por unanimidad.

En cuanto a mociones, en primer lugar salió adelante, con el apoyo de todos los grupos políticos, la presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre mejora de caminos de rurales. Con la abstención del equipo de Gobierno resultó aprobada la segunda presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre realización de un plan de mejora para centros educativos. Finalmente, y en este caso con la abstención del Grupo Municipal Socialista, se dio luz verde a la moción propuesta por el Grupo Municipal Popular para instar el Gobierno de la Nación a planificar y a dar a conocer un calendario de vacunación en la lucha contra la COVID-19.

La sesión finalizó con varios ruegos sobre una avería de punto de luz en calle Doctor Ángel Martín, rotura por actos vandálicos de espejos en calle Gigante Tomir y camino de Mayrena y sobre solicitud de información sobre las actuaciones de desbroce realizadas en cauces y márgenes de las Fuentes del Marqués.