El concejal de Vox San Javier defiende que "hay pocas cosas más honrosas que ser un macho"

"Ser feminista no es un requisito imprescindible para respetar a la mujer, son muchas las mujeres que siendo femeninas no son feministas", así comienza el alegato del concejal de Vox en San Javier Rafael Vílchez que dejó de piedra hasta al propio alcalde José Miguel Luengo, quien no puede contener la sonrisa en una réplica en la que le pide que se aleje de los discursos prefabricados de su partido y se centre en su pueblo, San Javier.

El discurso se ha hecho viral después de que varios medios de comunicación se hayan hecho eco de él después de que diga que "se pueden ser pocas cosas más honrosas que un macho", además de alguna otra perla. "Yo no pongo en duda que usted sea muy macho, ¡estaría bueno!", le responde el alcalde, "pero creo que no estamos hablando de eso, así que vamos a darle seriedad a este tema".