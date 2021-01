Mula dice sí al sector porcino

El Ayuntamiento de Mula, con el fin de regularizar correctamente y con coherencia la implantación, ampliación y legalización de explotaciones ganaderas en el término municipal de Mula, armonizando el uso ganadero con los habitantes del municipio y los valores naturales del mismo ha elaborado el Avance y Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual Nº 25 del Plan General Municipal de Ordenación de Mula.

A través de esta Modificación puntual se actualizan las distancias entre las granjas y el hábitat humano en el suelo no urbanizable agrícola de secano estableciendo una distancia de 1500 metros, manteniendo la prohibición de implantar nuevas granjas dentro del suelo no urbanizable agrícola de regadío que es el más próximo a núcleos poblados, y prohibiendo la implantación de granjas en el suelo no urbanizable forestal, con lo que se minimiza el impacto sobre suelos con menor vocación ganadera.

La Modificación que se propone ha incorporado los objetivos de carácter general derivados de la normativa estatal, regional y local sobre protección y uso del dominio público, ruido, vertidos, abastecimiento de agua, emisiones a la atmósfera, suelos contaminados, residuos, biodiversidad, hábitats, flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y entorno social, fundamentalmente.

Con la publicación del periodo de 45 días de exposición pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y la consulta a los distintos organismos implicados, se inicia el procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria previo a la aprobación de esta modificación del Plan General de Mula que afecta al uso ganadero, fundamentalmente al sector del porcino.

Esta medida afectaría en un primer momento a unas 20 empresas ganaderas del municipio lo que contribuiría a su mejora y ampliación, así como permitiría la implantación de nuevas granjas de porcino.

La Modificación ha sido debatida y consensuada en numerosas reuniones entre la Administración Local, los ganaderos y los colectivos vecinales de Mula y las pedanías.