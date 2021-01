Clavero se despide: "He sufrido un linchamiento que ha dañado a mi familia y a mi persona"

Esther Clavero ha comparecido públicamente esta mañana tras dimitir a medianoche como alcaldesa de Molina de Segura a través de un escrito. La ya exalcaldesa ha decidido dejar su cargo después de que los concejales socialistas en el Ayuntamiento hayan pedido públicamente su dimisión tras conocerse el pasado miércoles que había sido vacunada contra el coronavirus, saltándose el protocolo.

Clavero ha estado arropada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Molina por dos concejalas que también han decidido dejar sus cargos, Sandra Díez y Fuensanta Martínez, las únicas que no habían firmado el comunicado del PSOE.

En una rueda de prensa en la que no estaban permitidas las preguntas de los periodistas, Clavero se ha despedido leyendo el mismo comunicado que ha enviado esta madrugada, en el que dice adiós "desde la tristeza, y el abatimiento de haber sufrido un linchamiento sin precedentes que ha dañado a mi familia, y a mi persona".

"No he robado, no he prevaricado, no he malversado, no estoy procesada ni imputada por ningún caso de corrupción. No he cometido ningún delito, no he mentido. Nunca he pisado un juzgado. Me he vacunado, sí. Cometí el error de vacunarme cuando me llamaron desde mi centro de salud porque consideraron, que al ser paciente de riesgo, y estar altamente expuesta, iba a ser lo mejor para mí. Ese es el máximo delito que he cometido en mis 43 años de vida. Y por ese delito abandono este proyecto que he liderado y que considero apasionante", explica Esther Clavero.

La exregidora ha agradecido "a todas las personas que habéis estado a mi lado y a todos los molinenses que me han mostrado su apoyo y me han insistito en aguantar ante esta injusticia. Siento no cumplir vuestro mandanto pero me debo a un partido".