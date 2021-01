Bomberos y policías de Lorca se niegan a vacunarse "mientras haya ciudadanos sin hacerlo"

En un momento en el que es noticia que más de 400 directivos y trabajadores del SMS se saltaron el orden de vacunación, por delante de ancianos y otros colectivos vulnerables, hay personas que, honestamente, no han querido entrar en ese juego inmoral. Bomberos y policías locales de Lorca, a los que se les ofreció ponerse la vacuna de la covid, porque había dosis que "se iban a perder", se negaron a saltarse el protocolo y rechazaron inyectarse la primera dosis, "por ética", explicaron. Algunos efectivos, no obstante, sí aceptaron la propuesta y ya están vacunados.

"Mientras haya un ciudadano que necesite la vacuna, no seguiré protocolos al margen de la ley", indicó uno de los agentes que no se han inmunizado. Según detallaron fuentes cercanas al caso, el pasado sábado por la mañana llamó a los Bomberos su sargento y les dijo: "hay unos viales que se van a perder, quien quiera vacunarse que se ponga en una lista". Lista en la cual había también agentes de la Policía Local, afirman. Fueron citados en un centro sanitario.

Alegan quienes sí se han vacunado que se intenta evitar lo que ha pasado en otros municipios, donde una guardia entera se ha tenido que poner en cuarentena por un positivo en la plantilla.

Subrayan que ellos creen que la persona que ofreció las vacunas lo hizo de buena fe y no sabía que cometía una ilegalidad.

Preguntado por este asunto, el concejal de Seguridad de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, dijo a esta redacción que "ningún Policía Local de Lorca ha recibido la vacuna" y que, en cualquier caso, si la hubiese recibido, algo de lo que él no tiene constancia, "habría sido a título personal", y en ningún caso en su condición de agente.

Además, insiste en que el protocolo de vacunación es competencia de la Comunidad y que el Ayuntamiento no maneja las dosis, recordando que sí han puesto a disposición del Servicio Murciano de Salud el pabellón municipal Felipe VI en aras de facilitar la campaña de vacunación.

Sobre si algún bombero ha recibido o no la vacuna, apunta que no tiene constancia por no ser su competencia.