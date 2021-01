Ricote comienza 2021 con cambio de alcalde

El concejal del PSOE Rubén Carrasco, número 2 socialista en las últimas elecciones municipales, celebradas en 2019, fue nombrado el pasado viernes alcalde de Ricote tras prosperar la moción de censura que los cuatro ediles de su grupo y la única edil de Somos Región presentaron para sustituir al frente del consistorio al concejal del PP Rafael Guillamón.

«Una de las razones por las que se ha dado la moción de censura es que el equipo de gobierno anterior solo lo conformaban dos personas, y no podían llevar la situación hacia delante. Tampoco querían colaboración ninguna. Por eso llegamos entre PSOE y Somos Región a un acuerdo para sacar adelante la moción de censura», afirma Rubén Carrasco a este medio.

Además de estos cinco votos, Carrasco también fue apoyado en el pleno por Francisco Javier Guillamón, exconcejal del PP que pasó a ser no adscrito tras mantener discrepancias con el hasta hace una semana alcalde de Ricote, Rafael Guillamón. Por su parte, los dos ediles populares votaron en contra en la moción de censura, mientras que el único concejal de Ciudadanos se abstuvo.

La moción de censura se presentó la última semana de 2020 tras la acusación al ex alcalde de no poder ser elegido para el cargo al ser incompatible con su puesto en el Cuerpo Nacional de Policía en mayo de 2019, cuando se celebraron los comicios municipales.

«El PSOE ha basado el impulso de la moción de censura en una mentira para echarme de la alcaldía sin razones objetivas, porque no es cierto que mi condición de agente retirado haya sido un impedimento legal para poder presentarme a las elecciones, y así lo he demostrado con documentos oficiales que lo acreditan», afirma el propio Rafael Guillamón.

También el secretario general del PP de la Región de Murcia, Miguel Ángel Miralles, criticó a los socialistas por impulsar una censura «a costa de una mentira».

El acuerdo entre PSOE y Somos Región fue posible gracias al paso a un lado de Ana Aroca, la número uno de los socialistas en Ricote, decisión que a Carrasco no sorprende al considerar al grupo socialista «un equipo» y a Carrasco «capaz de demostrar que lo que prevalece es el partido».

El recién nombrado alcalde asegura que en el PSOE «no ponen trabas a nadie», y que «escucharemos todas las propuestas que lleguen, y si son buenas para el pueblo, se estudiarán». «Espero aportar todo junto a mi equipo al Ayuntamiento de Ricote para que el pueblo salga beneficiado. El objetivo es que Ricote prospere y vuelva a tener vida. Esta etapa de la covid-19 pasará, después de la tempestad viene la calma, y tenemos muchas ideas plasmadas en el programa electoral para ello, que va a ser nuestro camino a seguir. Hay mucho trabajo por hacer», expresa Rubén Carrasco.

La delicadeza de la situación actual también es compartida por el alcalde saliente, quien considera que el cambio en la alcaldía «es una de las peores situaciones por las que podría pasar Ricote, porque si algo hemos demostrado es que hemos gobernado el municipio con absoluta normalidad y con total entrega, solo en beneficio del interés de nuestros vecinos».

Rafael Guillamón asegura que hasta el final han intentado alcanzar un acuerdo que siguiera garantizando la gobernabilidad del municipio, pero «no lo hemos alcanzado porque para el PP el interés general está por encima del particular de las personas y el político de los partidos».

También ha resumido su trabajo al frente del Ayuntamiento de Ricote durante el año y medio que ha durado su mandato de forma positiva, confesando que «aunque ha sido un periodo muy complicado por las circunstancias que nos han tocado vivir, como la DANA o la reciente crisis del coronavirus, estábamos haciendo realidad el gran proyecto que teníamos para Ricote».

«Me he dejado la piel durante estos meses de forma altruista por mis vecinos y lo seguiré haciendo desde la oposición porque esta situación injusta me ha dado más fuerzas para continuar luchando por lo que siempre he luchado, por Ricote», expresa Guillamón, quien aún mantiene su acta de concejal.

Esta moción de censura supone el tercer cambio al frente de la alcaldía de un municipio de la Región de Murcia en lo que llevamos de legislatura, tras los relevos de los regidores de Librilla y Alguazas.