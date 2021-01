El fervorín, el acto más valorado de las fiestas

Debido a la pandemia de la covid–19, muchos de los actos programados, han sido suspendidos. Pero hay uno, que por su especial singularidad, lejos de anularlo, se ha querido potenciar al máximo, centrando en él, como símbolo, la mayor emotividad de las Fiestas.

Según los viejos del lugar, dicho acto se viene celebrando desde tiempos muy remotos, pero alcanzó su mayor esplendor, rigiendo los destinos parroquiales, el sacerdote Manuel Jímenez Sánchez–Morales, a quien se atribuye su autoría, como pieza oratoria de primer orden, seguida enfervorizadamente por toda la feligresía local Entre grandes aplausos, y las lágrimas a flor de piel, el día 22 de cada año, al finalizar la procesión del tercer día.

Con actuaciones memorables, redondas, que mejoraba en cada edición, y que luego prosiguieron, en el mismo tono, de arenga breve y vibrante, los clérigos nativos, Dimas Ortega López, Antonio Turpín Cuadrado o Ginés Amor Molina, cuyos ecos a aún retumban con ecos celestiales, en la bóveda de la Iglesia.

Más tarde se quiso ´democratizar' esta ceremonia, recayendo su papel principal, en distinguidos parroquianos, seglares, a los que se le daba la palabra, en tribuna tan señera, al pie del Altar Mayor.

El primero que gozó de este honor, fue el actual presidente de la Hermandad de San Sebastián, Jesús Turpín García ´el Chito', al que sucedieron, con renovado entusiasmo, otros personajes populares de postín, tales como Jesús Quesada Moreno ´Jesusete', Antonio Pérez Moreno ´Antoñele', José Quesada Torrrano ´el Peporro', o Antonio Sánchez Garrido, consagrado actor y rapsoda, de voz campanuda y tronante, secretario de la asociacion cultural ´Sancho de Llamas' y sempiterno presidente de la peña del Real Madrid, como fiel reflejo de todos ellos.

Lógico era que el último año, en 2020, por exigencias de los nuevos tiempos, tal distinción recayese en una mujer. Y en este caso, nada menos, que en Rita Buendía López, expresidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, Jesús Nazareno y Cristo Yacente, y fémina esencialmente buena, que, aunque tarde, nos dió una lección magistral, con mucho brillo escénico y muy elocuentes palabras, poniendo a la Parroquia en pie.

Y en esta ocasión excepcional, en la que se conmemora el 300 aniversario (1721-2021) del patronazgo de la última imagen de San Sebastián en Ricote, restaurada recienemente por la empresa de Ojós, Arqueonaturaleza, y de la mano de las Licenciadas en Bellas Artes, Olga María Briones Jiménez y María Jesús Ortiz Carrión, a la que hemos venerado tanto y sentimos más ´nuestra', según montaje realizado espléndidamente, por Ángeles Miñano Gómez (esculpida por los padres Franciscanos de Cieza), nuevamente otra mujer, y de bandera, sube a la palestra, María Candel Echevarría, y que tenemos el gusto de presentar en sus propias palabras:

«Soy María Candel Echevarría. Tengo 46 años, tengo un hijo de 20 años, soy enfermera de profesión. Soy ante todo ricoteña, mis abuelos eran Jesús Candel Miñano y María López Moreno. Me ofrecí hace un año a hacer el fervorín, porque tengo la necesidad de expresar públicamente qué significa para mí nuestro patrón, San Sebastián. Siento amor, devoción y fervor por él».

«Estas fiestas 2021 tienen para mi un sabor agridulce, da mucha pena no poder ver procesionar a nuestro patrón por las calles de Ricote. Sólo si eres ricoteño eres capaz de entenderlo. Pero pese a la adversidad, siempre, pase lo que pase. ¡Viva San Sebastián bendito!».



Programa Fiestas 2021

11 AL 19 de ENERO

12.00 horas u Volteo de campanas y disparo de cohetes anunciando el novenario de nuestro Santo Patrón San Sebastián.

19.30 horas u Novena. Preside la Santa Misa nuestro párroco Antonio Guillén Campillo.

20 de ENERO

9.00 horas u Santa Misa.

12.00 horas u Solemne celebración de la Santa Misa en honor a nuestro Santo Patrón San Sebastián, presidida por el obispo auxiliar monseñor Sebastián Chico.

21 ENERO

12.00 horas u Solemne celebración de la Santa Misa en honor de nuestro Santo Patrón San Sebastían presidida por D. Antonio Guillén Campillo; Fervorín infantil.

22 ENERO

12.00 horas u Solemne celebración de la Santa Misa en honor a nuestro Santo Patrón San Sebastián, presidida por Alfonso Alburquerque; al finalizar, fervorín a San Sebastián.

23 ENERO

19.30 horas u Solemne funeral por todos los difuntos de la Parroquia de San Sebastián presidida por nuestro párroco Antonio Guillen Campillo.





La capa der Zono, por José Torrano Palazón



S'ascuchan cosas, que corgando paicen borsas, y si las a'sfisas al revés, borsas otra ves. Mia que icir que 'to se va hacer pijos', por una tontería ensernifricante, por una capullà que se va to a la comperdon.

Er asusnto està tirnao, icen lo trecnicos que la capa der Zono, tie un bujero mu negro, y lo tengo mas claro que caldo de l'asilo.

Pos p'àrreglar er poblema, na e ponerle un parche en la capa o un remiendo con prespuntes, mal cosios a lo tio Diego pa taparle er bujero negro, que los paice qüentre tuicos los que semos agora en las rebajas le compramon un par e capas, pa que vaya con mucha alegancia, y que tuico er rolde der praneta s'antere que vemos sio los Ricoteños los c'abemos sarvao ar mundo mundial enteretiquio, y que si no juera por nusotros s'aria to yesca, pos antes de c'allegue argun m'alaire d'esos Silverianos y s'ecurtipe y der Sajara y se le meta por la randrija y pille argun gracaro, o arguna pormonia y lo tengan q'inglesar en la resaca pos con las capas to risuerto.

Por si argùn endocumentao, burro u ceporro, c'aparte e no saber hacer ni una O con un canuto, tabia no s'anterao der trebajo der Zono pos que s'antere ques er que l'echa er sijeno a l'armofera y lo garrilla con er ciazo, pa quitarle las graneas y 'ampurezas y 'enrrobinera mata los microbios, para-sitos, que son unos bichos creminales, sesinos y los eja er aire mas fresco e'una lechua.

Que seria e nusotros sin er Zono, que lo eja to mas prefumao y limpio c»una patena.

Como en Ricote no s'atranca por na, pa que nengun mindango s'arria en toa su jeta y le diga argun taranbanas ?Er que mas trebaja mas roto tiè er aparejo.

Muchos que no dan palo ar agua l'or sequian con trajeo a medìa, pa que prisuman der parmito y cuelpo sierrano, y teniban q'uestas en presilio, por corrutos, durteros, cara-mas-dura.quer-cemento-armao y tincaores e perras.

Er Zono ques un trebajaor questa tos los dias de sol a sol, crivando aire con er ciazo, y 'echandole tuica la sencia a su mujer que se llama Mosfèrica y c'antes e llevarla ar catre l'astubo epurando y esollinando tuicas las tuberias sinfronicas, y la llevò der bracillete por sendas, quijeros, cornijales y cañàs...en fìn por tuicas las rautas.

Asin c'agora tuico Ricote echo una garvera, elante e tuicos los que los vresiten en las fiesta, lör sequiamos ar Zono con dos capas, pa que tengan quiti-pon, y que santeren en tuico er rolde der praneta c'abemos zio los Ricoteños, los cäbemos sarbao a tuicas las d'estripes.

Muchas gracias por to, y adios mu guenas.