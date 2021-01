Federico Mayor Zaragoza ofrece online la conferencia 'Inventar el futuro'

El próximo jueves, 21 de enero, a las 20:00 horas, el Foro por el Pensamiento y el Diálogo, con la inestimable colaboración de la Universidad de Murcia, retoma su actividad de la mano de Federico Mayor Zaragoza.

Mayor Zaragoza es, según los organizadores, "una de las personalidades con una trayectoria más importante e imponente del último siglo de historia de España". Ha desempeñado importantísimos cargos políticos y educativos tanto a nivel nacional (ministro de Educación, rector de la Universidad de Granada) como internacional (secretario general de la UNESCO), pero "sobre todo destaca por un activismo infatigable como defensor de la igualdad de los pueblos, del medio ambiente, de la paz y de la ciencia". Su ponencia para esta conferencia, 'Inventar el futuro', intenta hacer reaccionar a la sociedad "ante el escasísimo plazo que nos queda, ya no para revertir el cambio climático, sino para intentar paliar unas consecuencias que, de no mediar dicha reacción, serán gravísimas no solo para la especie humana, sino también para la vida en el planeta".

Con esta convocatoria El Foro por el Pensamiento y el Diálogo inicia, con la ayuda de la Universidad de Murcia, la celebración del X Aniversario de su fundación. A causa de la pandemia que nos asola las actividades previstas se están reconduciendo hacia canales no presenciales, como las videoconferencias. La presentación correrá a cargo de José Antonio Lozano Teruel, exrector de la Universidad de Murcia y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la misma.