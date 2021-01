Dos heridos al pelearse a puñetazo limpio en la calle en Puerto Lumbreras

Dos hombres, cuyas identidades no han trascendido, resultaban hoy con lesiones tras enzarzarse en una pelea en la calle en Puerto Lumbreras, indican fuentes cercanas al caso.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Puerto Lumbreras, así como sanitarios del puesto de Puerto Lumbreras.

Sanitarios atendieron in situ a dos varones, de 20 y 41 años respectivamente, ambos de origen sudamericano, que no necesitaron ser llevados al hospital, pues sus lesiones no revestían mayor gravedad.

Ambos se encontraban conscientes, aunque sangraban y uno de ellos presentaba un golpe en la cabeza. Fuentes cercanas al caso apuntaron que ambos presentaban signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Nadie ha sido detenido.