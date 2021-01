Hallan a una niña de 2 años sola en la puerta de una iglesia de Lorca

Una niña de corta edad completamente sola en la puerta de una iglesia de Lorca. Es la escena que una vecina de 70 años se encontraba este sábado. La mujer se apresuraba a cubrir a la pequeña con una bufanda, para protegerla del frío, y daba aviso a la Policía Local, que de inmediato movilizaba al lugar a dos de sus agentes, explican fuentes cercanas al caso.

Lo primero que hicieron los municipales fue cerciorarse de que no había parientes de la niña por las inmediaciones del templo de San Francisco, que es donde apareció la chiquilla. Al no hallar a nadie, procedían al traslado de la menor a un centro de salud de la Ciudad del Sol, en el cual los facultativos corroboraron que estaba en buen estado y no presentaba signo de violencia alguno; y, de ahí, a la Comisaría de la Policía Nacional, lugar donde, horas antes, se habían presentado la madre y la madrina de la niña, para denunciar su desaparición.

Según el testimonio de ambas mujeres, la pequeña estaba al cuidado de su madrina, dado que la madre, de 19 años, no podía hacerse cargo en ese momento. La madrina aseguraba que no se explica cómo la menor pudo salir sola de la casa, pues, por su corta edad (nació en marzo de 2018), apenas llega al pomo de la puerta. En el domicilio se encontraban también dos hijos de la madrina, ambos menores.

Dado que la madre y la madrina ofrecieron relatos coherentes y ninguna presentaba síntomas de estar bajo los efectos de una sustancia, y al ver que no había antecedente alguno de abandono en la familia, los agentes hicieron entrega a la madre de su hija. No obstante, se redactó un informe que se remitió a la Fiscalía de Menores y se informó a la madre de que este órgano podría requerirla, en el caso de abrir una investigación sobre lo sucedido. Ni la madre ni la madrina fueron detenidas en ningún momento.